На севере Москвы построят школу с детсадом

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В разных районах столицы открываются новые образовательные центры. В ближайшие три года появится около сотни таких зданий - детские сады, школы, блоки начальных классов. Один из проектов в скором времени стартует на севере Москвы.

«В районе Ховрино на Фестивальной улице, 16а построят учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас разрабатывается проектная документация».

Трехэтажное здание возведут по соседству с общеобразовательной школой № 1590 на участке площадью более 9 тысяч квадратных метров. Фасад новостройки оформят в современном стиле с яркими цветовыми акцентами из ламелей желтого и зеленого цветов возле оконных проемов. В качестве фоновых оттенков выбраны белый и графитовый. Для отделки фасадов используют керамогранитные панели.

На первом этаже разместятся спальни, раздевалки, буфет, групповые комнаты и все необходимое для детей дошкольного возраста. Для первых классов здесь оборудуют учебные кабинеты, обеденный зал и игровую с возможностью разделения на два спальных помещения. Кроме того, появится медицинский блок.

На втором этаже помимо учебных кабинетов как для дошкольных групп, так и для школьников, откроют спортивные и актовый залы, две артистические, кабинет логопеда для дошкольного отделения.

На третьем этаже - библиотека с зоной читальных мест, учебные кабинеты, в том числе для изучения окружающего мира и иностранного языка, кабинет психолога и игровая комната для группы продленного дня. Для дошкольников здесь разместят спальни, игровые комнаты, музыкальный зал, буфет и административный кабинет.

Во дворе учебного корпуса обустроят игровые и физкультурные площадки, площадки для колясок и места для тихого отдыха учащихся 1-4 классов. Вокруг здания проведут благоустройство, высадят кустарники, декоративные карликовые деревья, газон и цветочные клумбы.

ЦИФРЫ

• С 2011 года в Москве построено 407 зданий образовательных учреждений, в том числе 296 детских садов и 111 школ. Из них 259 - за счет городского бюджета, 148 - за счет инвесторов.

• С начала этого года открылись два учебных здания - школа и детский сад. Каждый рассчитан на 400 мест.

• С 2021 по 2023 год планируется построить около 90 новых зданий школ и детсадов.