Собянин: «День города пройдет в Москве 11 и 12 сентября»

Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени - 11-12 сентября Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

День города в Москве традиционно празднуется в начале сентября. Но из-за пандемии все пока обходится без привычных массовых гуляний и красочных шоу. Впрочем официальная дата Дня города в этом году уже утверждена.

«Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени - 11-12 сентября, - написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. - Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил».

При этом мэр подчеркнул, что по-прежнему на первом месте остаётся самочувствие жителей.

«Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан», - заявил Собянин.

Напомним, центральными точками торжеств в день рождения Москвы обычно становятся Тверская улица, Красная площадь, Васильевский спуск, Поклонная гора и Воробьёвы горы. Гуляния завершаются эффектным вечерним салютом. В прошлом году пандемия не позволила провести любимый горожанами и туристами уличный фестиваль ко Дню города. Основные празднования в 2020-м приходили в парках, на районных площадках, в музеях и культурных центрах.

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