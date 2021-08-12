Цена парковки в Москве отстает от растущих зарплат горожан: так считают международные аналитики

Авторы пишут, что стоимость парковки не растет так быстро, как доходы жителей. Хотя последний раз цену поднимали весной
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Урбанисты говорят, что транспорт — кровь города. Если горожанам удобно передвигаться, значит будут зарабатывать, тратить деньги — как следствие двигать экономику. В недавнем масштабном исследовании транспортную систему Москвы поставили на третье место в мире с точки зрения качества.
Изучением вопроса занималась международная консалтинговая компания McKinsey. Очень известная в деловом мире структура, которая помогает бизнесу решать задачи и становиться эффективнее. Проанализировала транспортные системы 25 мировых мегаполисов. Выпустила большую брошюру. В итоговой главе Москва закрывает тройку городов-лидеров с лучшей транспортной системой. Первое место у Сингапура, второе — Пекин.
Города оценивались по дюжине критериев. Например, удобно ли добираться в аэропорт, долго ли пассажиры ждут на остановке, насколько безопасно в транспорте. Замеряли, смотрели официальную статистику и опрашивали людей. Поэтому иногда в исследовании встречаются любопытные замечания.
Так, в плане скорости и предсказуемости движения общественного транспорта по городу аналитики поставили Москву на первое место в мире. Но при этом добавили, что сами горожане недовольны ситуацией. А в корейском Сеуле, который на девятом месте по этому же показателю, жители поют осанну своим транспортникам. Так что, может, это наш хмурый менталитет?
Исследователи хвалили развитие метро, запуск МЦД и строительство Большой кольцевой линии. Восхищаются, что Wi-Fi в метро ловит не только на станциях, но даже в вагонах во время движения. Одобряют единую систему оплаты проезда, молодой автобусный парк и количество выделенных полос.
Из негативных сторон: ругают низкую эффективность личного транспорта. То есть пробки все больше. Однако это не о том, что нужны новые дороги и широкие полосы. Напротив — призыв серьезнее стимулировать автовладельцев пересаживаться на общественный транспорт.
Авторы пишут, что стоимость парковки не растет так быстро, как доходы жителей. Хотя последний раз цену поднимали весной, и на некоторых улицах Москвы час парковки стоит 380 рублей. Как же тогда ворчали водители! Исследователи считают, что нужно еще дороже. И подумать над введением платного въезда в центр и санкциями для владельцев неэкологичных авто.
Такое же исследование McKinsey выпускала в 2018 году. Тогда Москва была шестой в рейтинге.
Топ-10 по итогам всех показателей
1. Сингапур
2. Пекин
3. Москва
4. Гонконг
5. Шэньчжэнь
6. Шанхай
7. Лондон
8. Сеул
9. Париж
10. Токио