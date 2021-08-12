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Экономика12 августа 2021 18:05

Цена парковки в Москве отстает от растущих зарплат горожан: так считают международные аналитики

Консалтинговая компания McKinsey изучила транспортную систему мегаполисов
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Авторы пишут, что стоимость парковки не растет так быстро, как доходы жителей. Хотя последний раз цену поднимали весной

Авторы пишут, что стоимость парковки не растет так быстро, как доходы жителей. Хотя последний раз цену поднимали весной

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Урбанисты говорят, что транспорт — кровь города. Если горожанам удобно передвигаться, значит будут зарабатывать, тратить деньги — как следствие двигать экономику. В недавнем масштабном исследовании транспортную систему Москвы поставили на третье место в мире с точки зрения качества.

Изучением вопроса занималась международная консалтинговая компания McKinsey. Очень известная в деловом мире структура, которая помогает бизнесу решать задачи и становиться эффективнее. Проанализировала транспортные системы 25 мировых мегаполисов. Выпустила большую брошюру. В итоговой главе Москва закрывает тройку городов-лидеров с лучшей транспортной системой. Первое место у Сингапура, второе — Пекин.

Города оценивались по дюжине критериев. Например, удобно ли добираться в аэропорт, долго ли пассажиры ждут на остановке, насколько безопасно в транспорте. Замеряли, смотрели официальную статистику и опрашивали людей. Поэтому иногда в исследовании встречаются любопытные замечания.

Так, в плане скорости и предсказуемости движения общественного транспорта по городу аналитики поставили Москву на первое место в мире. Но при этом добавили, что сами горожане недовольны ситуацией. А в корейском Сеуле, который на девятом месте по этому же показателю, жители поют осанну своим транспортникам. Так что, может, это наш хмурый менталитет?

Исследователи хвалили развитие метро, запуск МЦД и строительство Большой кольцевой линии. Восхищаются, что Wi-Fi в метро ловит не только на станциях, но даже в вагонах во время движения. Одобряют единую систему оплаты проезда, молодой автобусный парк и количество выделенных полос.

Из негативных сторон: ругают низкую эффективность личного транспорта. То есть пробки все больше. Однако это не о том, что нужны новые дороги и широкие полосы. Напротив — призыв серьезнее стимулировать автовладельцев пересаживаться на общественный транспорт.

Авторы пишут, что стоимость парковки не растет так быстро, как доходы жителей. Хотя последний раз цену поднимали весной, и на некоторых улицах Москвы час парковки стоит 380 рублей. Как же тогда ворчали водители! Исследователи считают, что нужно еще дороже. И подумать над введением платного въезда в центр и санкциями для владельцев неэкологичных авто.

Такое же исследование McKinsey выпускала в 2018 году. Тогда Москва была шестой в рейтинге.

Топ-10 по итогам всех показателей

1. Сингапур

2. Пекин

3. Москва

4. Гонконг

5. Шэньчжэнь

6. Шанхай

7. Лондон

8. Сеул

9. Париж

10. Токио

Экономика: Финансы/цены