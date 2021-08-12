Цена парковки в Москве отстает от растущих зарплат горожан: так считают международные аналитики

Авторы пишут, что стоимость парковки не растет так быстро, как доходы жителей. Хотя последний раз цену поднимали весной Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Урбанисты говорят, что транспорт — кровь города. Если горожанам удобно передвигаться, значит будут зарабатывать, тратить деньги — как следствие двигать экономику. В недавнем масштабном исследовании транспортную систему Москвы поставили на третье место в мире с точки зрения качества.

Изучением вопроса занималась международная консалтинговая компания McKinsey. Очень известная в деловом мире структура, которая помогает бизнесу решать задачи и становиться эффективнее. Проанализировала транспортные системы 25 мировых мегаполисов. Выпустила большую брошюру. В итоговой главе Москва закрывает тройку городов-лидеров с лучшей транспортной системой. Первое место у Сингапура, второе — Пекин.

Города оценивались по дюжине критериев. Например, удобно ли добираться в аэропорт, долго ли пассажиры ждут на остановке, насколько безопасно в транспорте. Замеряли, смотрели официальную статистику и опрашивали людей. Поэтому иногда в исследовании встречаются любопытные замечания.

Так, в плане скорости и предсказуемости движения общественного транспорта по городу аналитики поставили Москву на первое место в мире. Но при этом добавили, что сами горожане недовольны ситуацией. А в корейском Сеуле, который на девятом месте по этому же показателю, жители поют осанну своим транспортникам. Так что, может, это наш хмурый менталитет?

Исследователи хвалили развитие метро, запуск МЦД и строительство Большой кольцевой линии. Восхищаются, что Wi-Fi в метро ловит не только на станциях, но даже в вагонах во время движения. Одобряют единую систему оплаты проезда, молодой автобусный парк и количество выделенных полос.

Из негативных сторон: ругают низкую эффективность личного транспорта. То есть пробки все больше. Однако это не о том, что нужны новые дороги и широкие полосы. Напротив — призыв серьезнее стимулировать автовладельцев пересаживаться на общественный транспорт.

Авторы пишут, что стоимость парковки не растет так быстро, как доходы жителей. Хотя последний раз цену поднимали весной, и на некоторых улицах Москвы час парковки стоит 380 рублей. Как же тогда ворчали водители! Исследователи считают, что нужно еще дороже. И подумать над введением платного въезда в центр и санкциями для владельцев неэкологичных авто.

Такое же исследование McKinsey выпускала в 2018 году. Тогда Москва была шестой в рейтинге.

Топ-10 по итогам всех показателей

1. Сингапур

2. Пекин

3. Москва

4. Гонконг

5. Шэньчжэнь

6. Шанхай

7. Лондон

8. Сеул

9. Париж

10. Токио