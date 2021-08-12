В Москве иномарка влетела в автобусную остановку с людьми

На улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы иномарка врезалась в остановку с людьми Фото: Предоставлено "КП"

В шестом часу вечера в четверг, 12 августа, крупное ДТП случилось на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. На большой скорости легковой автомобиль «Шкода» протаранил двигавшуюся попутно иномарку, после чего буквально влетел в автобусную остановку. Там в этот момент находились пешеходы.

- По предварительным данным, пострадали два человека, которые находились на тротуаре. Это женщина и девочка-подросток, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Пострадали два человека Фото: Предоставлено "КП"

Ребёнку помощь медики оказали на месте. А вот второй постращавшей повезло меньше. Она оказалась зажата между машиной и автобусной остановкой. Из металлической ловушки ее вытащили спасатели. В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована.

- Пострадавшие - бабушка и внучка, - уточнили в ГИБДД Москвы.

Сейчас на месте ДТП работает полиция. В ближайшее время водитель «Шкоды» пройдёт медицинское освидетельствование.

В аварии пострадали женщина и девочка-подросток

Фото: Предоставлено "КП"

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