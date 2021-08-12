В Москве иномарка влетела в автобусную остановку с людьми

На улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы иномарка врезалась в остановку с людьми
Фото: Предоставлено "КП"
В шестом часу вечера в четверг, 12 августа, крупное ДТП случилось на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. На большой скорости легковой автомобиль «Шкода» протаранил двигавшуюся попутно иномарку, после чего буквально влетел в автобусную остановку. Там в этот момент находились пешеходы.
- По предварительным данным, пострадали два человека, которые находились на тротуаре. Это женщина и девочка-подросток, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
Пострадали два человека
Фото: Предоставлено "КП"
Ребёнку помощь медики оказали на месте. А вот второй постращавшей повезло меньше. Она оказалась зажата между машиной и автобусной остановкой. Из металлической ловушки ее вытащили спасатели. В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована.
- Пострадавшие - бабушка и внучка, - уточнили в ГИБДД Москвы.
Сейчас на месте ДТП работает полиция. В ближайшее время водитель «Шкоды» пройдёт медицинское освидетельствование.
В аварии пострадали женщина и девочка-подросток
Фото: Предоставлено "КП"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уралец с тремя подростками на ВАЗе столкнулся с патрульной машиной, уходя от погони
В ДТП пострадал 11-летний мальчик (подробности)