Водитель, сбивший бабушку и внучку на автобусной остановке в Москве, был пьян

«Шкода» протаранила автобусную остановку
В обстоятельствах этой жуткой аварии сейчас разбирается полиция. Напомним, в шестом часу вечера, 12 августа, на улице Миклухо- Маклая в Москве легковая «Шкода» протаранила автобусную остановку. В этот момент там находилась 60-летняя москвичка вместе с 16-летней внучкой. Девочку задело по касательной, а вот ее бабушка оказалась зажата между остановкой и машиной.
С места аварии женщину госпитализировали.
- Пострадавшей ампутировали голень. Она в тяжелом состоянии, - сообщил собственный источник kp.ru в экстренных службах.
В обстоятельствах этой жуткой аварии сейчас разбирается полиция
Тем временем, виновник аварии уже прошёл медицинское освидетельствование.
- В крови мужчины обнаружен алкоголь, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Москвы.
Личность пьяного лихача уже установили, это 33-летний Илья Корнеев. Официально мужчина нигде не работает, Скорее всего, уже в ближайшее время против него возбудят уголовное дело.
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