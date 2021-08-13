Вернуться к жизни после ковида

Специальная реабилитация позволит переболевшим ковидом быстрее восстановить здоровье. Фото: пресс-служба минздрава МО

Алексей Скорик из подмосковного Королева переболел коронавирусом этой весной. 43 года. Небольшой избыточный вес. В итоге - три недели в ковидном отделении, несколько дней вообще почти не снимая кислородной маски. Спасибо врачам - спасли.

- Когда уже совсем не мог дышать самостоятельно, без маски, было по-настоящему страшно, - вспоминает мужчина. - Никаких шуток. Очень мерзкая болезнь этот коронавирус. Уже почти три месяца прошло после выписки, но некая одышка у меня до сих пор осталась. Врачи мне говорили, что даже после выздоровления нельзя пускать все на самотек. Нужно провериться. Все ли в порядке с организмом, какие последствия у меня в итоге от перенесенного ковида. Уже несколько недель планирую записаться на диагностику, а потом и реабилитацию. Да, знаю, знаю, что тянуть нельзя…

В Подмосковье сегодня есть и диспансеризация для людей, перенесших ковид. И реабилитация при подтверждении осложнений. И то и другое - бесплатно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв:

- Особое внимание тем, кто переболел коронавирусом. С 1 июля, выполняя поручения президента, в Подмосковье запущена диспансеризация для таких жителей. Человек может сдать специальные анализы крови, сделать КТ легких, УЗИ сердца и вен, чтобы исключить тромб.

Жители Подмосковья могут пройти углубленную диспансеризацию. Фото: пресс-служба минздрава МО

На первом этапе врачи делают общий и биохимический анализы крови пациента, измеряют, насколько кровь насыщена кислородом, делают рентген органов грудной клетки и прочее.

Если есть необходимость, пациента могут отправить (это уже второй этап) на компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ К ВЕЛОТРЕНАЖЕРУ

- COVID-19 может вызвать опасные осложнения - тромбозы, тахикардию и другие патологии, - объясняет зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. - В Московской области переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризация, в ходе которой специалисты смогут вовремя выявить

у пациента обострение хронических болезней сердца, сосудов, почек, легких и других внутренних органов.

На территории области сейчас действуют уже три реабилитационных отделения - с современным оборудованием и прошедшими необходимое обучение специалистами. В ближайшее время подмосковные власти планируют открыть еще пять таких точек.

Совсем недавно новое отделение реабилитации для переболевших COVID-19 открылось в Солнечногорске.

Заведующий отделения реабилитации Солнечногорской больницы Павел Мохов во время пандемии работал в красной зоне, а теперь вот помогает восстанавливаться пациентам после тяжелой болезни.

- Курс реабилитации длится от 7 до 21 дня, в зависимости от тяжести последствий, - объясняет специалист. - Но в среднем, по нашему опыту, чтобы достичь стабильности в состоянии пациента, нам требуется 7 - 11 дней.

Отделение реабилитации - это не только палаты с койками круглосуточного пребывания, но и процедурные кабинеты, кабинеты физиопроцедур, медицинского массажа, тренажерный зал.

Мохов рассказывает, что те или иные методы реабилитации назначаются пациенту исключительно после его обследования. Ну и, конечно, если нет каких-либо противопоказаний. Велотренажер или беговая дорожка под четким контролем специалиста - одни из самых популярных «аппаратов». Но при этом есть еще целый список различных средств терапии, массажи. Все, чтобы восстановить нормальную работу легких, сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата.

Узнать, где пройти углубленную диспансеризацию, можно на сайте минздрава МО. Фото: пресс-служба минздрава МО

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ КОВИДА - ПОЛГОДА

- По статистике, серьезно переболевший коронавирусом человек теряет до 30% своей мышечной массы, - говорит Павел Мохов. - Это все надо восстанавливать. При этом есть и медикаментозная реабилитация. Плюс отдельно нужно отметить, что в нашем отделении также есть кардиолог, невролог, травматолог, хирург, терапевт.

В среднем нынешние пациенты отделения - это люди в возрастной категории 60+.

- Более молодые пациенты, с одной стороны, переносят ковид легче, с другой - менее ответственно относятся к собственному здоровью, - сокрушается завотделением. - Вот, например, был у меня пациент, с которым я работал еще в красной зоне. Мужчина. 48 лет. Активный. Поступил к нам с показаниями КТ-3 (это поражение легких до 75%. - Авт.), выписался с положительной динамикой - КТ-1 (легкая форма, позволяющая лечиться дома, не более 25%. - Авт.). А через два месяца у него вдруг началось ухудшение. Звонит. Проверяем. Снова практически КТ-3! Я спрашиваю: «Вы выполняли наши рекомендации после выписки?» - «Нет. А зачем? Мне же было лучше!» Увы, но процесс восстановления здоровья после перенесенного коронавируса длится до 6 месяцев. Нельзя игнорировать рекомендации врачей. Если все пустить на самотек, будет повторная госпитализация.

Но есть у Мохова и обратные примеры, истории про сознательных пациентов:

- У 44-летней женщины, которая лечилась тоже здесь у нас, легкие были поражены на 90%! Она две недели пролежала в стационаре с кислородом, потом еще полтора месяца в больнице. Потом была реабилитация. Женщина не филонила, соблюдала все рекомендации. И за 4 месяца нам удалось довести ее до КТ-0, сейчас у нее полностью чистые легкие. Иногда хочется воскликнуть, глядя на некоторых пациентов: вы думаете, врачи просто так при выписке дают рекомендации, как восстанавливаться после болезни? В случае с коронавирусом все довольно быстро может перерасти в фиброз (хроническая пневмония. - Авт.), а это уже неизлечимо. Так что самый правильный вариант: если перенесли ковид - пройдите диспансеризацию, проверьте, какие болезнь оставила последствия. А дальше, если потребуется, - идите на реабилитацию.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Специальная реабилитация позволит переболевшим ковидом быстрее восстановить здоровье.