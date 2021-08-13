Пакеты от еды и просроченная косметика: что делают эксперты по продаже хлама в Москве

Избавиться от ненужного можно двумя способами: выбросить без сожаления на помойку или продать. Фото: Shutterstock

Каждый из нас не раз сталкивался с ненужными товарами дома: сломанная кофемашина, растянувшиеся футболки, стопка пакетов из магазинов. Хлам накапливается в любой квартире. Избавиться от ненужного можно двумя способами: выбросить без сожаления на помойку или продать. «КП» познакомилась с авитологом Софи По, которая уже заработала на хламе более 200 тысяч рублей.

Пересмотрела гардероб и продала все

Эксперт по продажам ненужных вещей теперь именуется, как «авитолог». Так принято обозначать новую профессию. Название пошло от сайта «Авито», где люди пытаются продать детские коляски, кроссовки, стиральные машины, раритетные майонезные баночки и даже настоящие самолеты. Существуют и аналогичные сайты (Юла, Яндекс.Маркет, Из рук в руки, КупиПродай и другие), но специалисты стали именно «авитологами».

- Почти каждый из нас пытался продать что-то ненужное. Получается, что мы все «авитологи»?

- Наверное, да. Но я бы все же именовала «авитологами» экспертов, которые не только сами продают, но и помогают другим, - говорит Софи По, авитолог, эксперт по продажам.

Действительно. Одно дело выставить объявление, поставить стоимость и ждать покупателя, а другое – получить деньги. Авитолог Софи По научилась продать на сайтах объявлений что угодно — детские игрушки, вечерние платья, ненужную посуду и даже просроченную косметику – получает около 10 тысяч рублей в месяц.

Авитолог, эксперт по продажам Софи По. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Через интернет в 2009 году я впервые продала спальный гарнитур и книжный шкаф забрали друзья, причем используют, как шкаф для обуви. Но мысли продавать все ненужное тогда не было. Потом продавала очки D&G - на сайте объявлений нужно было предоставить красивое фото, модератор пять раз отклонял мою заявку, пока я не нашла белый подоконник и под нужным ракурсом не сфотографировала. А два года назад летом я разобрала свой гардероб со стилистом, пришлось бы многое выбросить, но я решила платья и кофты выложить недорого на «Авито». Первым за 300 рублей забрали платье Ralph Lauren, которое я покупала в Америке за 1500 рублей. За несколько дней все вещи купили, - говорит Софи.

Новое и дорогое девушка продавала на работе коллегам – то, что просто не подошло по размеру (туфли или одежда). А вот барахло продолжила продавать на сайтах и не прогадала – за два года заработала почти 217 тысяч рублей (за 250 товаров).

- Я поняла, что вещи, которые мне казались мусором, для кого-то представляют ценность. Я поняла, что продать можно все, когда у меня купили моток советских проводов за 700 рублей, три комплекта постельного белья б/у за 500 рублей, сломанную электрическую зубную щетку за 150 рублей, оставшиеся куски обоев и плитки, крафтовые пакетики от еды из доставки, просроченную косметику.

- Кому понадобились не новые простыни и наволочки?

- Брали для жилья в аренду. И для тех, кто переехал в Москву и нужно было срочно, а главное - недорого.

Недавно авитолог смогла продать даже металлические баночки, в которых продавался чай. Нашлись коллекционеры, которые были рады новым образцам и дали за каждую единицу по 200 рублей.

Хлам накапливается в любой квартире - будь то ненужная одежда или старая кофемашина. Фото: Shutterstock

Шпаргалка для других

Вещи получали «вторую» жизнь, а Софи стала все больше и больше понимать тонкости торговли на сайтах. Девушка стала указывать бренды, размеры, честно писала о недостатках.

- Я поняла несколько важных правил для продажи: красивое фото, подробный текст, адекватная цена. Еще один нюанс: чем больше у вас объявлений, тем выше шанс, что их заметят и у вас что-то купят. А если у вас одно объявление, то вы своего покупателя можете никогда не дождаться, - рассказывает Софи.

Осознав успех своей деятельности, девушка стала обучать мастерству всех желающих и создала в инстаграме @meravigliosaaa курс-шпаргалку за 790 рублей. Теперь по ее советам учатся расхламляться многие москвички. Одна пенсионерка рассталась с советскими сервизами на сумму 60 тысяч рублей и теперь наконец-то может сделать себе качественные зубные протезы.

Один из главных вопросов от новичков: какую поставить цену, чтобы продать, и чтобы не прогадать. Новую вещь вряд ли удастся продать ровно за ту же сумму, какую вы потратили. Человек просто пойдет и купит такую же в магазине. На «Авито» люди хотят найти товар дешевле. Поэтому даже новую вещь придется продавать на 20-30% ниже стоимости в магазине.

- Мне подарили дорогие часы, а я не ношу. Посмотрела в интернете, что такие стоят 45 тысяч рублей. Выставила в интернете за 38 тысяч рублей и у мне сразу же пришло уведомление «ваш товар оплачен, отправьте его покупателю», - вспоминает Софи.

- А с мошенниками сталкивались?

- Пытались развести, но я знаю, что нельзя переходить по другим ссылкам, которые присылают неизвестные покупатели. Люди от радости переходят по ссылке, где видят, что товар якобы оплачен, им остается только ввести номер своей карты, чтобы получить деньги – в итоге, сами остаются без денег. Мошенники, как правило, специализируются на дорогих товарах.

Иногда можно встретить объявления, когда люди вообще отдают бесплатно вещи. Но новым обладателям все равно как-то неудобно, и они просят принять хотя бы 50-100 рублей или шоколадку.

- Если вещь радость не приносит, то ее нужно продать. Так более экологично, чем просто все выбросить. Теперь я стараюсь придерживаться минимализма, - говорит авитолог Софи.

Правила продаж от авитолога Софи По:

1. Встречу с покупателем никогда не назначаю дома. Лучше в общественных местах – возле офиса, метро, в торговом центре.

2. Около 60 % продаж — это вещи, которые не требуют примерки и их можно отправить почтой.

3. Лучше сделать красивые фотографии товара и описать в подробностях, почему продаете, как использовали вещь, какая фирма, модель.

4. Некоторые вещи могут искать покупателя несколько месяцев, даже больше года. Тут два варианта: ждать или снижать стоимость.

5. Если вещь залежалась и совсем надоело пытаться ее продать, то можно отнести ее в благотворительный фонд.

6. Возврат товаров не предусмотрен, но все зависит от продавца, кто-то готов принять товар обратно, но тут может быть риск – некоторые покупатели возвращают товары не в том виде, в котором они были при покупке.