Почему в московских аэропортах часовые очереди на ветконтроль

За пункты ветконтроля в столичных аэропортах отвечает Управление Россельхознадзора. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Этим летом пассажиры столкнулись с небывалыми очередями в пунктах ветеринарного контроля при аэропортах. Чаще всего о подобной ситуации говорят в «Шереметьеве» и «Домодедове».

Если перевозить животное по России, процедура простая: нужен паспорт животного с отметками о прививках и справка, что питомец здоров. А также предупредить авиакомпанию, что летите с животным.

Но если лететь за рубеж, придется проходить пункт ветконтроля и получать дополнительные справки. Без отметки инспектора в документах питомца на борт не допустят.

ОДНИМ НАМЕКАЮТ НА ВЗЯТКУ, ДРУГИМ ПОМОГАЮТ

— Если все остальные службы аэропорта работают максимально оперативно, то перед этим кабинетом хорошая очередь на 50 минут. Почему не наладить простейшую работу, чтобы пассажиры не стояли в очереди? — посетовал «КП» Владислав, который провожал детей на рейс в «Домодедове» в начале августа.

Оказалось, что случай не единичный. Если через поисковик искать фразу «ветконтроль аэропорт», то наткнешься на десятки негативных откликов. Они растянуты по времени по времени: есть десятилетней давности и свежие. Удалось найти несколько жалоб на попытку выманить взятку.

Чтобы оценить масштаб проблемы, мы разослали в тематические чаты путешественников призыв рассказать о недавних проблемах на ветконтроле в аэропортах. Откликнулись еще пара человек. Основная претензия все та же — очереди.

Справедливости ради отметим, что были и положительные отклики. Например, Валерия в июле летела из Москвы в Сочи. Справку, что ее собака здорова, пассажирка сделать забыла. Начиналась посадка на рейс. Сотрудники аэропорта и ветслужба вошли в положение пассажирки и без очереди оформили ей нужные бумаги.

Если перевозить животное по России, нужен лишь паспорт животного с отметками о прививках и справка, что питомец здоров. Но если лететь за рубеж, в аэропорту придется проходить пункт ветконтроля. Фото: Shutterstock

БОЛЬШЕ ОЧЕРЕДИ НА РЕЙСАХ В ТУРЦИЮ И КИПР

За пункты ветконтроля в столичных аэропортах отвечает Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. В пресс-службе ведомства рассказали:

— Отмечается увеличение пассажиров с животными-компаньонами, убывающими через воздушные гавани московского региона. Как пример, в 2017 году было оформлено чуть менее 32 тысяч голов таких животных, а в 2019 году практически 51 тысяча. В первом полугодии 2021 года уже оформлено более 30 тысяч животных.

Очереди в пунктах Россельхознадзор признает. Но говорят — это сезонное. Больше всего путешественников с животными на рейсы до турецких курортов и на Кипр. Их разрешили полтора месяца назад и турист активно покупает путевки.

В Россельхознадзоре напоминают, что путешествующим с животными следует заранее приехать в аэропорт.

— Как показывает практика, оформления экспортных документов с учетом оценки клинического состояния животного, занимает у специалистов пограничного ветконтроля до 30 минут, — отметили в пресс-службе.

То есть полчаса на одного туриста. Столичные аэропорты — крупные хабы и собирают много пассажиров. Одновременно с вами пройти ветконтроль могут пожелать еще десяток путешественников.

Может быть, увеличить штат инспекторов? К сожалению, ответ в наше непростое время лаконичен:

— Ввиду неоднократных сокращений штатной численности, а также оргштатных изменений в 2021 году Управление не располагает кадровыми возможностями по усилению и перераспределению сотрудников между такими пунктами пограничного ветконтроля, — отметили в ведомстве.

НА ЗАМЕТКУ

Как путешествовать с животным за границу

Руководство и требования ко всем документам есть на сайте Россельхознадзора в разделе «Инструкция: как путешествовать с животным». Там подробно расписано в том числе нюансы путешествий в конкретные страны.

Кстати, нивелировать толкучку на международных рейсах призван новый сервис. Заявку на оформление ветсертификатов для мелких домашних животных можно заполнить дома. Инспектору в аэропорту останется только проверить данные и поставить печати. Онлайн-анкета на сайте Россельхознадзора в разделе «Записаться на оформление сертификата».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Инспектора осудили за взятки с кошачьего клуба

В июле 2021 года Химкинский горсуд наказал штрафом в 2,1 млн рублей инспектора ветнадзора, который трудился в аэропорту «Шереметьево». Также ему запретили работать 2,5 года в государственных ветслужбах. Все из-за коррупции, которую развел ветеринар.

Через международный аэропорт частенько транспортируют животных на выставки. Так еще до начала пандемии в столицу прибыла делегация из Таиланда. Своих кошачьих чемпионов клуб BCT продемонстрировали на европейских выставках, собрал награды и полетел домой транзитом через Москву. Тут им и попался алчный инспектор. Намекнул, что не хватает штампа в бумагах. А сотрудник ну никак не может допустить таких животных на рейс.

Инспектор вымогал взятки с иностранцев, которые по-русски понимали плохо, торопились на самолет и предпочитали отдать 1 — 3 тысячи рублей за ускорение процедуры. Однако вскоре с вымогательствами столкнулись наши пассажиры. Донесли в органы и инспектора взяли в разработку.

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