Под Москвой на 9-летнего мальчика напали бездомные собаки

Одна из бездомных собак схватила мальчика сзади. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это произошло несколько дней назад в подмосковном Звенигороде. 9-летний Стёпа (имя изменено) возвращался с мамой домой. Ребёнок самостоятельно пошёл через двор к подъезду, пока 36-летняя Марина (имя изменено) забирала вещи из машины и закрывала автомобиль. Но громкий лай и крики сына заставили женщину бросить дела.

— Я обернулась и увидела как 4 собаки стали лаять на Степана, а одна из них бросилась и схватила его сзади. Я закричала и бросилась к нему, собаки разбежались, а сын сначала оцепенел от ужаса, а потом расплакался, — вспоминает женщина.

Повреждения на теле мальчика.

Марина сразу осмотрела рану сына и отвезла мальчика в больницу. Там мальчику назначили уколы от бешенства, поскольку животные бездомные. Рана оказалась не глубокой и скоро заживёт. Но мама мальчика и сам ребёнок боятся повторения этой ситуации. Поэтому Марина написала заявление в полицию.

Врачи назначили мальчику уколы от бешенства.

График уколов расписан до октября.

— Эти собаки живут на соседней стройке, они чипированые, и их знает весь двор. На взрослых они не реагируют, может боятся, но на детей почему-то проявляют агрессию. Я не против собак, у меня тоже есть собака. Но я хотела бы избежать такого соседства, пусть их заберут в приют или ещё куда. Такой случай уже не первый, до укусов не доходило, но недавно они сильно напугали моего сына, — говорит Марина.

А пока женщина старается никуда не отпускать ребёнка одного и всегда провожает его, даже к бабушке, которая живёт в соседнем доме.