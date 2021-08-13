Собянин вручил денежные премии москвичам-победителям Олимпиады в Токио

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил сегодня, 13 августа, сертификаты на денежные премии столичным спортсменам, завоевавшим медали в Токио Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На Олимпийских играх в Токио Россия заняла пятое место по количеству завоеванных золотых медалей. Напомним, Олимпиада в Японии проходила с 23 июля по 8 августа. Наша сборная завоевала в общей сложности 71 медаль - 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

Самый весомый вклад в победу национальной команды внесли московские спортсмены, завоевав 28 медалей – 39% от общего количества наград сборной. В том числе – 7 золотых (35%), 13 серебряных (46%) и 8 бронзовых (35%) медалей.

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил сегодня, 13 августа, сертификаты на денежные премии столичным спортсменам, завоевавшим медали в Токио, а также их тренерам.

«Вся страна, наверное, как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам, - сказал Собянин. - Вы переживали Олимпиаду, которая прошла в таких необычных условиях из-за пандемии, из-за ограничений, санкций. Я думаю, что и вы, и мы все очень переживали, но даже те ограничения, санкции, которые были введены против команды и страны, вы знаете, может, мы никогда так не чувствовали все вместе себя единой командой».

Мэр отметил, что вся страна поддерживала спортсменов.

«Надеюсь, чувствовали их поддержку, - обратился к спортсменам Собянин. - По крайней мере, я никогда столько не смотрел олимпийских соревнований и так не переживал».

Мэр поблагодарил московские спортивные школы и тренерский состав за подготовку спортсменов к играм.

«Москвичи собрали почти 40% медалей. Это здорово», - сказал Собянин.

КОГО НАГРАДИЛИ

Золотые медали:

- Софья Великая, Ольга Никитина (фехтование);

- Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Виктория Листунова (спортивная гимнастика);

- Андрей Рублёв (теннис);

- Муса Евлоев (греко-римская борьба);

- Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Алла Шишкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Марина Голядкина (синхронное плавание).

Серебряные медали:

- Софья Великая, Сергей Бида, Никита Глазков (фехтование);

- Климент Колесников, Михаил Довгалюк (плавание);

- Денис Аблязин (спортивная гимнастика);

- Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика);

- Карен Хачанов, Елена Веснина (теннис);

- Дина Аверина, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко (художественная гимнастика);

- Павел Панков, Ярослав Подлесных (волейбол);

- Полина Ведёхина, Антонина Скоробогатченко, Дарья Дмитриева, Полина Горшкова, Анна Седойкина, Екатерина Ильина, Елена Михайличенко (гандбол);

- Анастасия Логунова (баскетбол 3х3).

Бронзовые медали:

- Никита Нагорный (спортивная гимнастика);

- Климент Колесников (плавание);

- Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва, Гульназ Хатунцева (велотрек);

- Сергей Семёнов (греко-римская борьба);

- Гаджимурад Рашидов (вольная борьба);

- Тамерлан Башаев (дзюдо).

ЧТО ВРУЧИЛИ

Премии московским спортсменам – победителям и призёрам Игр в Токио:

- 4 млн. рублей – олимпийским чемпионам;

- 2,5 млн. рублей – серебряным призёрам;

- 1,7 млн. рублей – бронзовым призерам.

Тренерам, подготовившим чемпионов и призёров Олимпиады-2020, выплатят премии в размере 50% от перечисленных сумм.