Собянин вручил денежные премии москвичам-победителям Олимпиады в Токио

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил сегодня, 13 августа, сертификаты на денежные премии столичным спортсменам, завоевавшим медали в Токио
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
На Олимпийских играх в Токио Россия заняла пятое место по количеству завоеванных золотых медалей. Напомним, Олимпиада в Японии проходила с 23 июля по 8 августа. Наша сборная завоевала в общей сложности 71 медаль - 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.
Самый весомый вклад в победу национальной команды внесли московские спортсмены, завоевав 28 медалей – 39% от общего количества наград сборной. В том числе – 7 золотых (35%), 13 серебряных (46%) и 8 бронзовых (35%) медалей.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил сегодня, 13 августа, сертификаты на денежные премии столичным спортсменам, завоевавшим медали в Токио, а также их тренерам.
«Вся страна, наверное, как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам, - сказал Собянин. - Вы переживали Олимпиаду, которая прошла в таких необычных условиях из-за пандемии, из-за ограничений, санкций. Я думаю, что и вы, и мы все очень переживали, но даже те ограничения, санкции, которые были введены против команды и страны, вы знаете, может, мы никогда так не чувствовали все вместе себя единой командой».
Мэр отметил, что вся страна поддерживала спортсменов.
«Надеюсь, чувствовали их поддержку, - обратился к спортсменам Собянин. - По крайней мере, я никогда столько не смотрел олимпийских соревнований и так не переживал».
Мэр поблагодарил московские спортивные школы и тренерский состав за подготовку спортсменов к играм.
«Москвичи собрали почти 40% медалей. Это здорово», - сказал Собянин.
КОГО НАГРАДИЛИ
Золотые медали:
- Софья Великая, Ольга Никитина (фехтование);
- Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Виктория Листунова (спортивная гимнастика);
- Андрей Рублёв (теннис);
- Муса Евлоев (греко-римская борьба);
- Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Алла Шишкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Марина Голядкина (синхронное плавание).
Серебряные медали:
- Софья Великая, Сергей Бида, Никита Глазков (фехтование);
- Климент Колесников, Михаил Довгалюк (плавание);
- Денис Аблязин (спортивная гимнастика);
- Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика);
- Карен Хачанов, Елена Веснина (теннис);
- Дина Аверина, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко (художественная гимнастика);
- Павел Панков, Ярослав Подлесных (волейбол);
- Полина Ведёхина, Антонина Скоробогатченко, Дарья Дмитриева, Полина Горшкова, Анна Седойкина, Екатерина Ильина, Елена Михайличенко (гандбол);
- Анастасия Логунова (баскетбол 3х3).
Бронзовые медали:
- Никита Нагорный (спортивная гимнастика);
- Климент Колесников (плавание);
- Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва, Гульназ Хатунцева (велотрек);
- Сергей Семёнов (греко-римская борьба);
- Гаджимурад Рашидов (вольная борьба);
- Тамерлан Башаев (дзюдо).
ЧТО ВРУЧИЛИ
Премии московским спортсменам – победителям и призёрам Игр в Токио:
- 4 млн. рублей – олимпийским чемпионам;
- 2,5 млн. рублей – серебряным призёрам;
- 1,7 млн. рублей – бронзовым призерам.
Тренерам, подготовившим чемпионов и призёров Олимпиады-2020, выплатят премии в размере 50% от перечисленных сумм.