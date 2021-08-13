Полиция задержала двух мужчин, которые в полицейской форме напали на дом бизнесмена в Москве

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на квартиру московского бизнесмена и его убийство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на квартиру московского бизнесмена и его убийство.

Тело 55-летнего Игоря Кармазова нашли соседи - окровавленный мужчина лежал на лестничной клетке многоэтажки на Каширском шоссе.

- Судя по травмам, мужчину просто забили до смерти, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - У него несколько переломов лицевых костей, перелом лобной кости, порезы.

Как выяснилось, Кармазов - владелец компании, сдающей в аренду недвижимость.

Установлено, что в утром 12 августа в квартиру предпринимателя позвонили. На пороге стояли двое мужчин в медицинских масках. Один из них - в форме сотрудника полиции. Дверь открыл Кармазов и незнакомцы тут же ворвались внутрь.

- Мужчину и его 80-летнюю мать, котла тоже находилась в квартире, жестко избили, - продолжает источник. - Затем женщину заперли в туалетной комнате, а мужчину еще какое-то время пытали, требуя отдать им деньги.

Судя по всему, после бегства налетчиков, Игорь Кармазов пытался позвать на помощь - выполз в подъезд и скончался.

Как стало известно «Комсомольской Правде», налетчиков удалось задержать уже через несколько часов.

- С места нападения преступники скрылись, вызвав такси - поехали до Смоленска, - рассказал наш собеседник. - Причем один из мужчин так и ехал, в полицейской форме, забрызганной кровью убитого предпринимателя.

Оба уже доставлены в Москву. По данным «КП», задержанные ранее уже сидели за тяжкие преступления.