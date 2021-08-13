Где поиграть в теннис в парках Москвы

В саду имени Баумана нужно заранее забронировать площадку, так как спрос в летнее время большой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для занятий теннисом в столице нужен корт или большой стол для тренировок. Специальные площадки есть в парках. Рассказываем, как арендовать поле или найти столы для занятий.

Важнее не сила, а направление

Попробовать играть в теннис мне захотелось после Олимпиады в Токио, где наши спортсмены взяли несколько медалей. С виду играть в теннис несложно – берешь в руки ракетку и отбиваешь мячик. В реальности – все совсем по-другому.

Иду в сад имени Баумана, где есть огороженный сеткой корт. Нужно заранее забронировать площадку (по телефону +7 (915) 405-33-22), так как спрос в летнее время большой. Да, и вообще место удобное, красивое - с видом на Церковь Великомученика Никиты на Старой Басманной.

- Тренера здесь нет, но я могу вам показать, как играть, - говорит москвич Андрей.

Повезло. Иначе без напарника не поиграешь. Ракетки и мячи берем в пункте проката. В детстве я играла в бадминтон - там и ракетка легкая, и воланчик. В большом теннисе мячик 58 граммов и ракетка около 300 граммов. Со стороны кажется, что бить по мячу нужно сильно, чтобы мяч полетел на другую сторону поля.

- Но важнее не сила удара, а направление, чтобы полет мяча был в цель, - говорит Андрей.

После 20 минут игры чувствуешь, что мышцы работают. Это и прекрасная кардио нагрузка.

Всего же в столичных парках расположено 26 кортов для игры в большой теннис, 14 из них — бесплатные. Если купить свои ракетки и мячи, то можно сэкономить деньги на аренде кортов.

Бесплатные площадки для большого тенниса

Митино

Современный теннисный корт есть в ландшафтном парке Митино. Играть здесь можно бесплатно, приходить со своими ракетками и мячами.

- Большой теннис позволит проработать все группы мышц. Он отлично подходит как для профессиональных достижений, так и для занятий любительского типа - для утренней тренировки, - говорят в парке.

Где: Пенягинская улица, 16. Станция метро «Волоколамская».

Когда: ежедневно с 8.00 до 22.00.

Сквер по Олонецкому проезду

Две площадки для игры в большой теннис. Для комфорта есть скамейка и шкафчики для вещей. Инвентарь необходимо взять с собой.

Где: у входа в парк напротив ул. Сухонская д.1, а также со стороны Олонецкого проезда, д.5. Станция метро «Бабушкинская».

Когда: ежедневно с 8.00 до 22.00.

Корты также расположены на следующих территориях:

- парк у Джамгаровского пруда, ежедневно с 8.00 до 22.00,

- ландшафтный парк «Митино», ежедневно с 8.00 до 22.00,

- парк «Северное Тушино», круглосуточно,

- зона отдыха «Покровский берег», ежедневно с 6.00 до 11.00,

- парк «Ангарские пруды, ежедневно с 7.00 до 23.00,

- парк у прудов «Радуга», ежедневно с 10.00 до 22.00,

- Терлецкая дубрава, круглосуточно.

Платные площадки для большого тенниса

1. Нескучный сад. Есть раздевалки и душевые, можно в прокат взять инвентарь. Работает ежедневно с 10.00 до 22.00. Аренда корта: 1300-1800 рублей (за 50 минут). Прокат оборудования: 1 теннисная ракетка и 3 мяча – 200 рублей (за 50 минут).

2. Сокольники. В прокат можно взять ракетки и мячи, есть индивидуальные занятия с тренером. Площадки расположены по адресу 3-й Лучевой просек 1с1. Есть корты и на территории спортивного клуба «Лидер». Аренда корта: 700-1450 рублей в час. Прокат оборудования: теннисной ракетки — 200 рублей, аренда корзины с мячами — 300 рублей, аренда трех мячей — 100 рублей.

3. Измайловский парк. Есть четыре корта для тренировок. Открыты с 9.00 до 21.00. Прокат временно не работает, поэтому при наличии собственного спортивного инвентаря можно прийти поиграть без платы за аренду корта.

4. Сад имени Баумана. Работает ежедневно с 7.00 до 22.00. В прокат можно взять инвентарь. Аренда корта: 1400-1800 рублей в час. Прокат оборудования: стоимость проката от 500 рублей в час.

5. Парк «Ходынское поле». Ежедневно с 7.00 до 23.00. Аренда корта: 1300-1800 рублей в час. Прокат оборудования: две ракетки и набор мячей – 500 рублей в час.

Бесплатные настольные столы для игры в теннис

Парк «Северное Тушино»

Две площадки для игры в настольный теннис: на Алешкинском лугу, рядом с детской площадкой «ДНК» (четыре стола), и в Захарковском заливе у площадки для мини-футбола (пять столов). Поиграть можно бесплатно, освещение круглосуточное, проката инвентаря нет.

Где: улица Свободы, 52. Станция метро «Планерная».

Парк Горького

В настольный теннис можно поиграть у Центрального фонтана. Но ракеток и мячей здесь нет - нужно принести с собой, зато играть можно круглые сутки.

Где: Крымский Вал, 9. Станция метро «Октябрьская».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сад «Эрмитаж»

Столы для настольного тенниса доступны находятся на площади Щукинской сцены. Поиграть можно с 10.00 до 22.00, а ракетки и мячи взять у охраны.

Где: Каретный ряд, 3. Станция метро «Чеховская».

Также столы для игры в настольный теннис можно найти:

- усадьба Воронцово,

- Бабушкинский парк,

- парк у Джамгаровского пруда,

- сквер по Олонецкому проезду,

- ландшафтный парк «Митино»,

- парк «Красная Пресня»,

- зона отдыха «Красногвардейские пруды»,

- парк «Фили»,

- парк Олимпийской деревни,

- парк 50-летия Октября,

- Таганский парк,

- Детский парк им. Н.Н. Прямикова,

- парк «Ангарские пруды»,

- Лианозовский парк,

- парк «Дубки».

Платные настольные столы для игры в теннис

Нескучный сад

Самый большой теннисный городок. Здесь к тому же 40 столов для игры в пинг-понг.

Где: Крымский Вал, д. 9, стр. 59. Станция метро «Октябрьская».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: вход на территорию – 300 рублей в час, в стоимость входит прокат ракеток, мячика и сетки. Оплата теннисных столов производится только онлайн по ссылке.

Сокольники

На зеленой огороженной территории расположены теннисные столики, рядом есть лавочки для отдыха. Можно воспользоваться услугами гардероба.

Где: на 3-м Лучевом просеке парка. Станция метро «Сокольники».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: аренда стола, двух ракеток и мяча - 250 рублей в час, залог за оборудование – 500 рублей и паспорт.

Перовский парк

Восемь столов для игры в настольный теннис расположены на главной аллее Перовского парка. Доступны они круглосуточно. Если есть свои ракетки и мячик, то можно играть бесплатно.

Где: Лазо, 7. Станция метро «Перово».

Когда: круглосуточно.

Стоимость: аренда столов – бесплатно, а ракетку и мячик можно арендовать за 150 рублей в час.

Где еще поиграть:

- сад им. Баумана. Аренда ракеток и мячика — 300 рублей в час,

- зона отдыха «Терлецкая дубрава». Столы - бесплатно, а мяч и ракетки - 100 рублей в час,

- парк у прудов «Радуга». Аренда - стол, ракетки и мяч за 150 рублей в час,

- парк «Ходынское поле». Аренда столиков – бесплатно, аренда комплекта (две ракетки и набор мячей) – 250 рублей в час.