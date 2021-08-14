Погода в Москве 14 - 22 августа: Синоптики рассказали, когда в Москве похолодает

Синоптики Гидрометцентра России обещают идеальную летнюю погоду! Тепло, но не слишком жарко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отложите все дела у компьютера, на кухне, в торговых центрах - нынешние выходные лучше провести на природе, на даче, в парке, на набережной Москва-реки или на берегу подмосковного водохранилища. Синоптики Гидрометцентра России обещают идеальную летнюю погоду! Тепло, но не слишком жарко. Дожди если и будут, то небольшие и лишь местами.

В субботу, 14 августа, переменная облачность, без осадков, днём +24…+26 градусов.

В воскресенье, 15 августа, под утро +8…+13, днём +25…+27. В некоторых районах Московской области возможен небольшой дождь, а в мегаполисе, скорее всего, будет сухо. Ветер довольно сильный, 7 - 12 м/сек.

В понедельник, 16 августа, ночь очень тёплая, +14…+19 градусов, днём до +28. Солнечно и без осадков.

Во вторник, 17 августа, пасмурно, местами пройдут небольшие дожди. Ночью +12…+17 градусов, днём +23…+28.

В среду и четверг, 18 и 19 августа, облачно с прояснениями, сухо. Начнётся постепенное похолодание. Под утро +10…+15 градусов, днём +20…+25.

В пятницу, 20 августа, и субботу, 21 августа, по винн скандинавского циклона станет облачно и дождливо. Ночью +13…+18, днём +19…+24 градуса.

В воскресенье, 22 августа, облачно с прояснениями, пройдёт небольшой дождь. Ночная температура +12…+17 градусов, дневная +17…+22. Такая погода, кстати, в точности соответствует климатическим нормам для последней декады августа. Но этим летом москвичи привыкли к жаре, средняя температура на 4 градуса выше, чем обычно. Так что по ощущениям следующие выходные покажутся прохладными.