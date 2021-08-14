Врач рассказала, чем опасны ягоды и фрукты из столичных дворов

Некоторые эксперты полагают, что на расстоянии 200 - 250 м от оживленных дорог уже можно найти относительно безопасные фрукты-ягоды. Но все-таки лучше считать их чисто декоративными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето в этом году богато не только теплыми днями, но и урожаем яблок и ягод. Плодовые деревья и кустарники, а их в столичных дворах и парках немало, буквально усыпаны зрелыми ароматными вишнями, грушами, яблокам, смородиной и крыжовником. Рука сама тянется сорвать наливное яблочко или вишню около остановки автобуса. Но не опасны ли городские дары природы?

- Выхлопные газы, которые буквально застаиваются и вдоль дорог, да и во дворах, содержат много солей тяжелых металлов, особенно свинца, - говорит Елена Евдокимова, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н., член Российской ассоциации эндокринологов. - А тяжелые металлы — свинец и кадмий накапливаются сначала в почве, а через корневую систему потом поступают во все растения, включая плодовые кусты и деревья. Выхлопные газы также «ловят» и листья .

То есть в той или иной степени соли тяжелых металлов будут накапливаться в вишнях и яблоках у тех деревьев, что растут недалеко от дорог мегаполиса. Они могут негативно повлиять на кроветворную и нервную системы человека, обладают отравляющим воздействием в целом на весь организм.

- Часто плоды деревьев и кустов, отравленных солями тяжелых металлов, бывают уродливыми, покрытыми странными мелкими пятнами, листья у таких деревьев тоже с различными поражениями, - продолжает Елена Евдокимова. - Именно эти признаки (кроме того, что дерево растет у оживленной магистрали - прим. Ред.) должны насторожить. Такие поражения характерны при переизбытке в первую очередь свинца, затем кадмия и меди. И немного олова.

Но что, если речь идет о тех деревьях, которые растут в глубине огромных парков? Неужели и там яблоки напичканы таблицей Менделеева? Конечно, при удалении от магистралей концентрация вредных веществ в воздухе падает, и соответственно, меньше их достается растениям. Некоторые эксперты полагают, что на расстоянии 200 - 250 м от оживленных дорог уже можно найти относительно безопасные фрукты-ягоды. Но все-таки лучше считать их чисто декоративными.

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А как же помидоры на балконе?

- Что касается модного увлечения балконным садоводством, когда любители выращивают помидоры (и не только черри), огурцы и зелень, то им углекислый газ от машинных выхлопов не страшен, - говорит наш эксперт. - Он не летучий и довольно тяжелый, оседает в основном вдоль дорог. И вряд ли поднимается выше второго этажа. Но если принимать во внимание общую загрязненность воздуха, то, безусловно балконные овощи будут менее полезны, чем дачные. Еще и вопрос в освещенности — чтобы овощи и зелень набрали пользу, им нужно больше освещения, чем попадает на наши балконы, поэтому придется освещать их дополнительно ультрафиолетовыми лампами. И опять же небольшое количество земли в горшках многие компенсируют усиленными удобрениями, а удобрения — это в первую очередь азот, из-за которого в овощах образуются нитраты. А в желудке нитраты преобразуются в нитрозамины — сильнейшие канцерогены, способные спровоцировать рак.

В целом, овощи и зелень с балкона — это некий промежуточный этап между городскими ягодами-фруктами, отравленными газами, и овощами, выращенными на своей даче. Они близки к тем, что выращиваются в теплицах круглый год.

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