В Москве от коронавируса умер известный геолог

Николай Туренков — заслуженный геолог РФ. Он был кандидатом геолого-минералогических наук, получил звание заслуженный работника газовой промышленности СССР, а потом и Российской Федераци

В Москве умер Николай Туренков - советский и российский геолог. Ему было 74 года. Недавно мужчину госпитализировали в больницу, врачи диагностировали у учёного коронавирус и начали лечение. Но состояние мужчины ухудшалось, вскоре его перевели в реанимацию. Несмотря на все старания медиков, спасти пациента не удалось.

— 10 августа в реанимации районной больницы №3 скончался 74-пациент с диагнозом коронавирусная инфекция, — сообщил источник kp.ru.

Николай Туренков — заслуженный геолог РФ. Он был кандидатом геолого-минералогических наук, получил звание заслуженный работника газовой промышленности СССР, а потом и Российской Федерации, и являлся действительным членом Академии горных наук и Российской академии естественных наук. Кроме того в 2004 году Николаю Александровичу была присуждена премия Правительства в области науки и техники. Благодаря его трудам в Западно-Сибирского регионе удалось в кратчайшие сроки начать разработку газовых и газоконденсатных месторождений.

За время своей деятельности Туренков опубликовал более 80 научно-исследовательских и проектных работ. Он изучал и создавал модели разработки многих газовых месторождений Тюменской области. За свои заслуги он был удостоен медали «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» и награждён нагрудным знаком «Ветеран труда газовой промышленности».