Тимофей Баженов: «Полноценный доступ к мобильной связи вдоль крупных трасс - вопрос жизни и смерти для тысяч россиян»

Тимофей Баженов. Фото: Максим Манюров.

Препятствием для развития сотовой связи во многих регионах России стала стоимость подключения оборудования к электричеству. При том, что такое оборудование для станции стандарта LTE, которая обеспечивает мобильную связь 4G, обходится сотовому оператору в сумму от трёх до семи миллионов рублей, услуги энергетиков могут быть в десятки раз больше. Тимофей Баженов прокомментировал трудности развития мобильной телефонной сети в России.

«Проблему стоимости подключения к электрическим сетям, на мой взгляд, можно рассматривать в комплексе с другими сферами экономики нашей страны, где естественные монополии играют заметную роль. Государству необходимо поддержать операторов мобильной связи и ограничить аппетиты энергетиков, чтобы стоимость подключения базовых станций к электричеству была приемлемой», - потребовал Тимофей Баженов.

Тележурналист убеждён, что абсолютно все федеральные трассы, а также населённые пункты, которые находятся вдали от крупных городов, требуется обеспечить качественными мобильной связью и интернетом. По мнению Тимофея Баженова, это вопрос не только права каждого гражданина нашей страны на обеспечение качества жизни, но и её безопасности. На дорогах нередки дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими, в лесах вдоль трасс зачастую теряются любители грибов и ягод. В таких случаях мобильная связь порой единственная возможность вызвать МЧС или медиков. Касается это и небольших населённых пунктов с населением 500-1000 человек, где нет ни больниц, ни фельдшерско-акушерских пунктов, а услуги телемедицины невозможны из-за отсутствия сетей LTE.

По словам Тимофея Баженова, только четверть из 32 федеральных дорог полностью покрыта четырьмя основными операторами мобильной связи. Эта информация была распространена в 2020 году Роскомнадзором по итогам проверки.

Тимофей Баженов выразил надежду, что ситуация будет исправлена в недалёком будущем. На днях речь об электрификации объектов сотовой связи, которые расположены в непосредственной близости от автомобильных дорог шла на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам беспроводной передачи информации в любых объёмах». Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по итогам совещания обратился к Президенту Владимиру Путину с предложением поручить региональным властям помочь с подключением к электричеству социально значимых объектов, к которым относятся и базовые станции мобильных операторов.