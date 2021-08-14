Ковдор-столица Гипербореи притягивает туристов

В Ковдоре пошел первый туристический форум Фото: Instagram.com

Маленький заполярный город Ковдор, удививший мир своей еще доледниковой историей, становится все более притягательным для активных и любопытных туристов. Не только наших, но и со всего света. Здесь то и дело можно встретить даже известных московских звезд. Намедни местные жители, ослепленные прям на улице красотой телеведущей Виктории Лопыревой, спросили девушку, как она оказалась в их городке? И Виктория им поведала, что прилетела для участия в туристическом форуме «Гиперборейский диалог», призналась, что получила невероятное удовольствие от пребывания в сих местах исторических и порой мистических, окруженных чудесами природы.

- ...Как правило, местные люди меньше ценят то, что они видят вокруг каждый день. Человек, который окружен таким прекрасным лесом и нетронутой природой, порой не обращает на это внимание, потому что это норма», - сказала Виктория Лопырева и добавила, что она советовала бы всем побывать в этом прекрасном месте, дабы отдохнуть душой и телом.

Телеведущая Виктория Лопырева Фото: Instagram.com

Ковдор, известно, славен не только красотою природы, но и таинственными артефактами, изучая которые, ряд исследователей полагают, что именно это место является древней цивилизацией — Гипербореей. В подтверждение этому энтузиасты находят в окрестностях все больше интересных сооружений и разных древних диковин. А потому ныне и солидные ученые называют смело город Ковдор столицей Гипербореи.

Здешний туризм стал уже столь серьезной темой, что 14-го августа в этом городе прошел первый туристический форум «Ковдор — столица Гипербореи». Среди участников были и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, и председатель совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев, и генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, и заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова, и первый заместитель руководителя Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв, и уже помянутая телеведущая Виктория Лопырева, а также представители туристических компаний региона, популярные блогеры.

Встречу открыл губернатор Чибис. Главным его посылом было призвать все местные структуры держать и еще более развивать для туристов максимальный комфорт.

- За два года прибыль от туризма в Мурманской области составила более пяти миллиардов рублей. В прошлом году, несмотря на пандемию, наш регион посетили 350 тысяч человек, а за первое полугодие этого года уже 250 тысяч, - сказал Андрей Владимирович.

Встречу открыл губернатор Чибис. Фото: Instagram.com

А еще областной глава рассказал о мерах поддержки туристической отрасли, о перспективах, которые дает программа «Гектар Арктики».

- В нашем регионе туризм уже стал не только сферой гостеприимства, но и отраслью экономики, - подчеркнул губернатор.

Важно отметить, что этот туристический форум прошел в рамках празднования 20-летия компании «ЕвроХим». Её предприятие - здешний ГОК - и является градообразующим. То есть кормильцем, поильцем не только для Ковдора, но и для всех районных селений. А с учетом прохлады здешних северных мест «ЕвроХим» еще взял под свое крыло все объекты, обеспечивающие город теплом. И на сей счет было подписано соответствующее соглашение между «ЕвроХимом» и руководством района, области.

А посему туристы могут приезжать сюда и зимой, не боясь замерзнуть. Тем более, что зимой в Ковдоре тоже не заскучаешь. Здесь под северным сиянием отмечают весело и Гиперборейский новый год, и разные прочие праздники.