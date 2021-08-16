Пассажирский самолет из Симферополя запросил экстренную посадку в Шереметьево

В авиакомпании Nordwind Airlines пока не называют причину экстренной посадки лайнера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский самолет сообщением Симферополь-Белгород готовится к аварийной посадке в московском аэропорту «Шереметьево».

- Точной информации у нас еще нет, - прокомментировали в аэропорту «Шереметьево».

Что послужило причиной для экстренной посадки, пока не уточняется. В авиакомпании Nordwind Airlines ее пока не называют. По предварительной информации, самолет рейсом Симферополь-Белгород запросил посадку из-за сигнала датчика отказа гидросистемы. Пилот не стал рисковать, когда электроника сообщила о сбое системы, начал переговоры с авиакомпанией и запросил посадку в Москве. Принять борт были готовы в «Шереметьево».

- Самолет успешно приземлился, - сказали в аэропорту «Шереметьево».

Посадка прошла 19 часов 09 минут в штатном режиме. В авиакомпании планируют сделать стоянку на 1 час 21 минуту, после чего самолет вылетит в Белгород. Прибытие в аэропорт запланировано в 21.30.