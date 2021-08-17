Как в Москве прошел запуск системы аналитики работы такси

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14 августа в Москве и области прошел запуск цифровой системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»).

КИС «АРТ» — это система мониторинга, которая должна сделать работу водителей и таксопарков прозрачнее. Сервис помогает следить за тем, чтобы таксисты не перерабатывали, отдыхали положенное количество часов, вовремя проходили медосмотр, а на линии работали только исправные авто. Контролировать все это будут с помощью путевых листов, которые отображаются в системе мониторинга. Чтобы получать заказы, у водителей должен быть цифровой паспорт. Без него работать теперь невозможно.

Запуск сервиса, по данным Дептранса, прошел в штатном режиме. В первый день работы КИС «АРТ» нехватки водителей и такси в городе не наблюдалось, задержек во времени подачи авто и роста цен не было.

— Первый месяц — адаптационный. Мы будем внимательно следить за функционированием системы и тем, как водители работают с ней. В случае необходимости поможем и проконсультируем всех, кому это требуется, — добавили в организации.

— Сегодня и все ближайшее время мы продолжаем консультировать водителей по вопросам регистрации в КИС «АРТ», — отметили в Яндекс.Такси. — Запуск системы мониторинга проходит постепенно и с возможностью адаптации водителей под новые условия работы в Москве. На наш взгляд, это должно помочь водителям сохранить свой заработок, а их пассажирам — сохранить возможность заказать такси. Департамент транспорта Москвы подтверждает, что никаких резких действий на первом этапе внедрения системы не планируется.

ВАЖНО

По всем вопросам, связанным с запуском системы КИС «АРТ» водители могут обращаться в контакт-центр по телефону 3210. Звонки принимаются круглосуточно.