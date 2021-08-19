До середины сентября в Москве обновят около 4 тысяч дворов

В городе идет благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий. Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Масштабный летний ремонт в столице завершится до середины сентября и во дворах жилых домов. Сейчас рабочие торопятся навести красоту, пока не хлынули первые осенние дожди и пока нет похолодания.

«В городе идет благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий - всего около 4 тысяч объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - По 3,5 тысячам адресов работы завершены. Остальные закончим ко Дню города».

По его словам, во дворах обустраивают тротуары, пешеходные дорожки и меняют асфальтобетонное покрытие. Рядом с домами появляются площадки для настольного тенниса, новые и реконструированные действующие детские площадки. Везде ставят удобные лавочки и урны, новые опоры освещения с энергосберегающими лампами. А осенью в обновленных дворах высадят деревья и кустарники.

Напомним, ранее все столичные дворы, которых сегодня более 24 тысяч, привели в порядок по единому стандарту благоустройства. Сюда входит, например, оснащение необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, озеленение.

«Москвичи активно участвуют в обустройстве дворов, предлагают интересные идеи, - отметил глава столичного Комплекса городского хозяйства. - Традицией стало проведение ежегодного конкурса на лучший московский двор».