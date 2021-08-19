Астролог посоветовала: почему 7000 москвичей сменили фамилии и имена

Эффекта, который обещала астролог, не произошло Фото: Shutterstock

Чтобы сменить имена, фамилии и отчества только за последние полгода в столичные ЗАГСы обратилось около 7000 тысяч человек. Причины перемен разные: кому-то посоветовал астролог, кто-то сам решил изменить жизнь.

- 87% обратившихся за услугой изменили фамилию, более чем у 19% поменялось имя, более чем у 17% - отчество, - рассказала Светлана Уханева, и.о. начальника Управления ЗАГС Москвы.

Граждане имеют право не сообщать причину смену имени и фамилии, но некоторые рассказали сотрудникам ЗАГСов о своих побуждениях.

В один из московских отделов ЗАГС обратилась девушка для смены имени. Сделать это ей посоветовала астролог, которая сказала, что новое имя изменит ее жизнь и поможет выйти замуж. Перемена имени была зарегистрирована. А через полтора года девушка снова обратилась в ЗАГС, чтобы вернуть имя, которое дали ей при рождении родители.

- Эффекта, который обещала астролог, не произошло. Я до сих пор не вышла замуж, - пожаловалась москвичка Светлана.

Но история не закончилась. Через полгода Светлана снова пришла в ЗАГС, но уже с молодым человеком для подачи заявления о заключении брака.

В другой отдел ЗАГС обратилась девушка, чтобы сменить свою фамилию на «Счастливая».

- Я хочу поменять свою жизнь в лучшую сторону. Верю, что фамилии поможет мне, - обосновала москвичка.

Мужчины тоже приходят менять имена и фамилии. Один москвич сменил фамилию в честь породы своей собаки. Есть примеры, когда москвичи взяли себе фамилии животных, такие как «Тигр», «Лев», «Рысь». Чаще всего люди меняют фамилии из-за их неблагозвучности.

Как сменить имя, фамилию, отчество в Москве?

- нужно обратиться в любой отдел ЗАГСа по месту жительства или по месту регистрации рождения,

- при себе необходимо иметь паспорт,

- заявление о перемене имени рассматривается в течение месяца со дня подачи заявления,

- законодательством запрещается запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы,

- государственная пошлина составляет 1600 рублей, а также 350 рублей за выдачу новых свидетельств.

Из истории: как это было раньше?

Чтобы сменить имя в дореволюционной России, требовались годы и согласие императора. Декрет 1918 года «О праве граждан изменять свои фамилии и прозвища», подписанный Владимиром Лениным, сократил процедуру до двух месяцев.

- В СССР о смене фамилии нужно было обязательно сообщить в газете «Известия». Вспоминается случай заслуженного архитектора РСФСР Георгия Сутягине, который решил поменять фамилию так, чтобы она отражала его профессию. В результате он стал Георгием Градовым, а его фамилию унаследовала дочь - актриса Екатерина Градова, - рассказали в Главном управлении ЗАГС Москвы.

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