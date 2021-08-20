«Солнце Москвы», новые музеи и храм-часовня: какие новинки на ВДНХ

ВДНХ исполнилось 82 года. Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ исполнилось 82 года, а здесь продолжают появляться новые точки притяжения. Помимо выставочной площадки Музея транспорта Москвы, в этом году здесь планируют открыть около 15 новых музеев, экспозиций, аттракционов и гастрономических проектов. Продолжаются и масштабные реставрационные работы павильонов.

Часовня с росписью в византийском стиле

За Мичуринским садом есть небольшая красивая часовня Святого Василия Великого. Ее построили еще в 2001 году, на освещение приезжал патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Фото: пресс-служба ВДНХ

Внутреннее убранство храма-часовни оставалось неизменным, но к 20-летию существования стены были расписаны в каноничном византийском стиле на библейскую тематику. Заменили церковную мебель и напольную плитку. При храме будет работать церковная лавка.

Когда: ежедневно с 10.00 до 17.00, божественные литургии будут совершаться в первое воскресенье месяца.

Новая смотровая площадка

Забраться на крышу павильона «Рабочий и колхозница» теперь можно официально - с 19 августа она становится одной из смотровых площадок Москвы. Раньше попасть можно было только во время концертов проекта «Музыка на крыше».

Фото: пресс-служба ВДНХ

- Все желающие получат возможность подняться на высоту 35 метров и увидеть живописные панорамы Главной выставки страны. Гости увидят павильоны №1 «Центральный», Останкинскую телебашню и гостиницу «Космос», - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Фото: пресс-служба ВДНХ

Увидеть самые красивые закаты лучше всего в период с 19.35 по 19.55. А самая главная фишка новой смотровой площадки - возможность рассмотреть в деталях знаменитую 24-метровую скульптуру Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».

Когда: по четвергам и пятницам с 18.00 до 20.00.

Стоимость: 700 рублей.

Важно: в случае плохой погоды (дождя, сильного ветра или урагана) посещение переносится на другую дату или производится возврат денег.

Фото: пресс-служба ВДНХ

«Солнце Москвы»: 18 минут и 40 секунд

Самое большое колесо обозрения в Европе совсем скоро начнет работать. Его высота составит 140 метров, а это на 5 метров выше колеса обозрения в Лондоне.

- В настоящий момент продолжаются работы по установке спиц внутреннего кольца. На склад прибыла первая партия кабин для колеса обозрения, - рассказали в пресс-службе колеса обозрения «Солнце Москвы».

Фото: пресс-служба «Солнце Москвы»

Колесо обозрения будет оборудовано 30 закрытыми кабинами. Внутри каждой система кондиционирования, отопления и освещения. Одновременно прокатиться смогут 450 человек. Полный оборот займет 18 минут и 40 секунд.

К тому же возле колеса обозрения откроется многофункциональный комплекс с фудмоллом, ресторанами, детским игровым центром, кинотеатром и магазинами.

Когда: точная дата не определена, ориентировочный срок окончания строительства – вторая половина 2021 года.

Фото: пресс-служба «Солнце Москвы»

Конные традиции

Центр национальных конных традиций совсем скоро откроют на ВДНХ. Это совместный проект Правительства Москвы и Кремлевской школы верховой езды. За основу взяты павильоны № 41–43 «Коневодство», которые были возведены в 1954 году для демонстрации лошадей.

Фото: gge.ru

Современный конный манеж, который займет эти павильоны, сможет работать круглый год. Здесь можно будет обучиться верховой езде, проводить шоу-программы и соревнования. А главное - как в прежние времена, устраивать показы лошадей.

На одном из этажей манежа откроют первый в России интерактивный музей лошади.

Когда: планируется до конца 2021 года.

Фото: gge.ru

Феномен жизни

Отреставрированный павильон №31 «Геология» можно будет посмотреть, заглянув на выставки. Первая откроется уже этой осенью, это будет выставка «Феномен жизни: от вируса до человека». Экспозицию подготовит Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева.

- В ходе работ на колоннах внутри здания были обнаружены графические фрагменты в духе минимализма конца 1950-х — начала 1960-х годов. Это сюжеты на геологические темы — вертолет, плавучая драга, палаточный лагерь, геологи за работой, скалы и деревья, - рассказали в мэрии Москвы.

Когда: осень 2021 года.

Рестомаркет: 12 кулинарных зон

Новая гастрономическая площадка появится на месте сгоревшего несколько лет назад павильона «Ветеринария» (возле «Парка ремесел»). Сейчас здесь достраивают «Рестомаркет», где на площади 1500 квадратных метров будет работать 12 кулинарных зон и два больших ресторана. Шеф-повара познакомят гостей с вкусными традициям многонациональной России. Одновременно поесть смогут около 400 человек. В летнее время будет работать большая веранда, где будут проводить ярмарки и food-фесты.

Когда: до конца 2021 года.

Кстати

«Музыка на крыше»: танцуем до конца лета

На панорамной площадке у подножья монумента «Рабочий и колхозница» стартует новый сезон проекта «Музыка на крыше».

- В этом году программа начнется с двух концертов — Jazz Time и Movie Night, - рассказали пресс-службе ВДНХ.

Когда: с 22 августа, по воскресеньям с 18.00. До середины сентября 2021 года.

Стоимость: от 2200 рублей, купить билеты можно на сайте

Важно: в случае непогоды артисты и гости переместятся в зал на первом этаже павильона.