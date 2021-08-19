Российское следствие еще раз проверит экс-посла Швейцарии по обвинению в харрасменте

Бывший посол Швейцарии в России Ив Россье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта запутанная история со взаимными обвинениями тянется еще с 2018 года. В разгар Чемпионата Мира по футболу, который проходил в России, бахнул международный скандальчик. Переводчица обвинила в домогательствах теперь уже бывшего посла Швейцарии, 60-летнего Ив Россье. По версии Натальи Полуэктовой, посол ворвался к ней в гостиничный номер и потребовал интим взамен на возможность продолжения работы в посольстве.

- Наталья замужем, у нее дети и, конечно, она ему отказала. Она была вынуждена уволиться и не побоялась написать заявление в полицию. Сразу после этого в отместку посольство обвинило ее мошенничестве. Против Натальи возбудили уголовное дело и сейчас мы успешно разваливаем его в суде. Все обвинения лживые и надуманные, само дело сфабриковано, - заявил «КП» адвокат Натальи, Александр Добровинский.

По словам защитника, есть все шансы на признание Натальи невиновной.

- Это не следствие, а месть. Однажды моей подзащитной сказали на допросе: «дура, надо было с ним переспать, а теперь, получай», - поделился с «КП» Александр Добровинский.

Тем временем, по заявлению Натальи, в котором она обвинила посла в харассменте, тоже наметилась подвижка.

- Нам пришел отказ в возбуждении уголовного дела против посла, который мы в установленные сроки обжаловали в прокуратуру. На днях наша жалоба была удовлетворена. Теперь пройдет еще одна доследственная проверка, - пояснил Александр Добровинский.

Скорее всего, экс-посла в ближайшее время вызовут для дачи объяснений в полицейский участок.