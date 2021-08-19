Новый ледовый дворец ЦСКА построят на Ленинградском проспекте в Москве

По решению мэра Сергея Собянина правительство Москвы примет в собственность города имущественный комплекс Ледового дворца ЦСКА Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В скором времени на Ленинградском проспекте в Москве начнется большая стройка. По решению мэра Сергея Собянина правительство Москвы примет в собственность города имущественный комплекс Ледового дворца ЦСКА (Ленинградский проспект, вл. 39, стр. 41) с соседними четырьмя открытыми теннисными кортами.

«Передача имущественного комплекса пройдет безвозмездно по договору дарения от прежнего владельца ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Напомним, последний матч на ледовой арене состоялся в марте 2021 года. А в апреле состоялась церемония ее закрытия с участием ветеранов, игроков и болельщиков хоккейного клуба ЦСКА.

Теперь морально и физически устаревший спорткомплекс снесут. На его месте построят новый современный Ледовый дворец. Проект утвержден трехсторонним соглашением, подписанным в декабре 2020 года правительством Москвы, Министерством обороны России и АО «Ледовый дворец «Красная Армия».

СПРАВКА «КП»

Ледовый спортивный комплекс ЦСКА построен на Ленинградском проспекте в сентябре 1991 году. Площадка стала домашней ареной хоккейного клуба ЦСКА. Здесь проводились международные соревнования по хоккею и фигурному катанию, а также тренировки и домашние игры российских хоккеистов и фигуристов. К примеру, здесь занимались легендарные олимпийские чемпионы - Ирина Роднина, Александр Зайцев, Людмила Пахомова и Александр Горшков, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков.

Ледовое поле - 60 на 28 метров.

Трибуны вмещают 5500 зрителей.

ЧТО ПОСТРОЯТ

Новая многофункциональная ледовая арена ЦСКА будет похожа на гигантский сверкающий кристалл. Здание будет рассчитано на тренировки, соревнования, в том числе международного уровня, включая чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию.

Главная арена с полным обзором из любой точки зала сможет принять не менее 10 000 зрителей. Благодаря ее трансформации во дворце можно будет проводить:

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные матчи;

- теннисные турниры и другие спортивные соревнования;

- концерты, шоу и различные постановки.

Внутри здания:

- просторные гардеробные, вестибюли и фойе;

- буфеты, спорт-бар и ресторан на уровне основной арены;

- медпункты;

- детская игровая зона с комнатами матери и ребёнка;

- торговые киоски с сувенирами;

- музей спортивной славы хоккейной команды ЦСКА (с отдельным входом для посещения в неигровые дни);

- отдельные зоны для команды ЦСКА и гостевых хоккейных команд КХЛ, с просторными раздевалками, душевыми, залом для разминки, комнатами отдыха, медицинским кабинетом, отдельными игровым и многофункциональным спортзалами;

- подземная и надземная парковка.

На базе нового спортивного комплекса планируют открыть современную тренировочную базу хоккейного клуба ЦСКА с двумя катками и ареной вместимостью около 2 500 человек. При этом продолжит воспитывать будущих чемпионов и знаменитая спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) ЦСКА.

Вокруг ледового дворца высадят деревья и газоны, обустроят зона отдыха с фонтаном, детские площадки, пешеходные дорожки, аллею спортивной славы, подключат вечернюю подсветку.

Помимо этого, Минобороны построит рядом универсальный спортивный комплекс. В нем - два бассейна, зал спортивной гимнастики, акробатически-батутный зал, шесть залов спортивных единоборств и другие площадки.

Строительство жилых комплексов на месте снесённого дворца ЦСКА не планируется. Окончательное решение по проекту застройки городские власти примут после публичных слушаний.