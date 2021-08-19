В столице построят учебный корпус с инклюзивными классами

На севере Москвы в районе Аэропорт началось строительство учебного корпуса на 400 мест.

«Здание в том числе с дошкольным отделением на 50 мест для детей старшего возраста, обучающихся по экспериментальной программе, появится на улице Константина Симонова, владение 3, строение 1, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты уже приступили к подготовительным работам. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году».

Общая площадь трехэтажного здания составит 6,8 тысяч квадратных метров.

На первом этаже разместятся комнаты охраны с диспетчерским пультом, гардероб, учебные кабинеты (иностранный язык, окружающий мир), кружки для развивающих занятий, медкабинет, обеденный зал на 175 мест, кладовые, санитарно-бытовые помещения.

На втором этаже – спортивные залы, актовый зал, артистические, учебные кабинеты.

На третьем этаже - учебные кабинеты, игровая для группы продленного дня, технический центр, библиотека с читальной зоной, методический кабинет.

Учебное заведение оснастят всем необходимым для обучения и воспитания, физического и эстетического развития детей. В здании будет удобно в том числе маломобильным людям. По проекту в этом корпусе можно открыть инклюзивные классы, в которых станут обучаться дети с инвалидностью. Вокруг школы проведут благоустройство, поставят площадки для занятий спортом и для игр малышей.

«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, строительство учебных заведений – одна из важнейших социальных программ, - добавил Рафик Загрутдинов. - С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест. Это связано с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей в садик или школу. Чтобы не было недостатка в пространстве, объекты становятся вместительнее. В новых учебных заведениях повышается удобство аудиторий, классов, актовых залов».

ЦИФРА

До конца 2021 года в Москве планируют начать строительство еще 20 образовательных учреждений - 11 учебных корпусов, 6 детских садов и 3 школ.