В Москве украли ПЦР-тестов на 12 млн рублей

Наборы для проведения ПЦР-теста на коронавирус украли со склада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 августа в полицию пришел руководитель оптовой фирмы из Москвы. Компания продавала наборы для проведения ПЦР-теста на коронавирус в экспресс-формате. Месяц назад фирма освобождала склады и увезла товар на хранение партнерам в Западное Дегунино. Договорились, что через несколько недель недели коробки заберут.

— Когда оговоренный срок вышел, представители фирмы связались со складом, чтобы узнать, когда им забирать тесты. Однако местные сотрудники сказали, что коробки уже увезли. Бизнесмен стал искать, кто это мог сделать. Но ему давали все новые и новые номера незнакомых людей, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В итоге крайнего предприниматель нашел. По телефону тот объяснял, мол, на складе начались проблемы и он перевез коробки с ПЦР-тестами на другое место. Сначала предложил забрать их и назвал адрес. Но в последний момент перенес встречу в кафе.

— На встрече незнакомец рассказал, что его попросили продать товар. Но не стал объяснять, кто это сделал. Вместо этого он молча положил на стол конверт с деньгами. Владелец ПЦР-тестов рассказал, что испугался и не стал трогать купюры. Он поехал и написал заявления в Ломоносовский райотдел полиции, — добавил собеседник «Комсомольской правды».

Сотрудники пока не стали возбуждать уголовное дело — идет проверка. В подобных бизнес-историях всегда сложно установить истину, потому как товар прошел через много рук. Однако судя по размеру ущерба в 12 млн рублей, перспективное уголовное дело подпадает под категорию тяжких.

Ранее в Москве кассир банка вынес под одеждой 12 млн рублей. Мужчина сделал это в конце рабочего дня и надеялся, что его не поймают. Спустя несколько часов он приехал в аэропорт «Внуково», чтобы скрыться за границей.