Мобильная связь и интернет: 3 совета, как платить меньше

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Каждый месяц мы помним, что нужно заплатить за аренду жилья или погасить ежемесячный платеж за ипотеку, оплатить квартплату, коммуналку, а также закинуть деньги на мобильную связь и интернет. Если на коммуналке сэкономить можно разве что в ущерб себе – реже включать свет и меньше времени проводить в душе, то с мобильными расходами все проще. «Комсомолка» вместе с МТС подскажет, как уменьшить затраты на телефонные разговоры и серфинг в интернете, но при этом ни в чем себя не ограничивать.

1.НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВЫЕ ТАРИФЫ

Порой, привыкнув к какой-то вещи, гаджету, услуге или тарифному плану, так и пользуешься ими, не обращая внимания на различные новинки. Мол, зачем что-то менять, если все устраивает. А вот зря! Что касается мобильной связи и интернета, то операторы постоянно выпускают все новые и новые версии популярных тарифов. Благодаря чему можно существенно сэкономить.

Например, в МТС появилась новая версия тарифного плана «Тарифище», подключив который абоненты получают постоянную скидку в размере 100% на опции с безлимитным интернетом и звонками на номера оператора сверх пакета минут.

- Общая экономия на мобильной связи и интернете с учетом опций выходит около 30%, - отметил директор по конвергентным продуктам и маркетингу Московского региона МТС Алексей Липилин. - А еще в этом тарифном плане можно делиться с друзьями интернетом, не переживая, что гигабайты быстро закончатся. Теперь можно раздавать три раза больше трафика без дополнительных расходов – до 30 ГБ в месяц.

2.ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сумасшедшие скидки и акции, о которых трубят из каждого магазина, не всегда обман. Порой встречаются действительно выгодные варианты. Например, мобильные операторы стали довольно часто предлагать абонентам бесплатно попробовать новые сервисы, начиная от онлайн-библиотек и образовательных курсов, заканчивая доставкой лекарств. За пробный период платить не нужно, так что смело подключайтесь, и узнавайте что-то новое.

Еще одна возможность сэкономить – воспользоваться кэшбэком. За покупки у партнеров компании-оператора частенько можно получить возврат средств, так что не забудьте перед покупками посмотреть, где и какие предложения действуют. Размер кэшбэка может составлять от 4% до 25% в зависимости от магазина-партнера.

3.ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

Скачайте в смартфон мобильное приложение оператора, услугами которого пользуетесь. В личном кабинете вы не только быстро сможете посмотреть, сколько минут и гигабайт потратили за месяц, и какие услуги подключены, но еще узнаете, как сэкономить на пополнении интернета, минутах, смс, сможете экономить на связи в путешествиях, и защититься от спам-звонков.