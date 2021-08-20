Кандидат от «Партии пенсионеров» заявил, что надо похоронить Ленина к юбилею его смерти

С точки зрения Шелягова, судьбу Мавзолея должна решить Госдума нового созыва до 2024 года. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Нынешняя предвыборная кампания одна из самых ярких. Чего, к примеру, стоит выдвижение в кандидаты в Госдуму крупного бизнесмена Олега Шелягова, совладельца компании Ritual.ru. Причем представляет он «Партию пенсионеров», что вызвало бурю обсуждения. Когда немного успокоилась шумиха по этому поводу, Шелягов сделал эпатажное заявление, мол, нужно захоронить тело Владимира Ленина. Об этом он написал в своем личном телеграмм-канале :

«Я за то, что Ленина надо похоронить. И не «когда-нибудь потом», а новым созывом Госдумы».

Напомним, тело Владимира Ильича располагается в Мавзолее на Красной площади вот уже почти сотню лет - в январе 2024 года будет юбилейная дата. Жители и гости Москвы выстраиваются в километровые очереди, чтобы посмотреть на забальзамированное тело Ленина. Как считает кандидат от «Партии пенсионеров», вождю пора на покой. Причем, по мнению автора сообщения, похоронить его надо на Федеральном кладбище со всеми почестями к руководителю.

«Пусть к его могиле ходят люди, желающие выказать свое уважение», - призывает Олег Шелягов. - «Но давайте перестанем проводить концерты над его телом и парады у его склепа. Пусть упокоится с миром».

Мнения граждан на этот счет разделились: кто-то выступает «за», кто-то категорически «против». Возможно, благодаря такой ярой идеи Шелягову удастся завоевать сердца новых избирателей. Об этом мы узнаем только в сентябре, когда стартуют выборы. Скорее всего, такая агитация несет воздействие на более молодое поколение - граждан предпенсионного и раннего пенсионного возраста.

Новость разлетелась как вирус и ее подхватили уже другие телеграмм-каналы.

Само выдвижение крупного бизнесмена Олега Шелягова от «Партии пенсионеров» сразу обозначило конкурентную борьбу. Теперь после такого заявления стоит ждать ответных шагов и заявлений со стороны КПРФ. С одной стороны, это прямой заход на их идеологическую территорию. С другой, партия немного спуталась в глазах избирателей - в связи со слухами о смене своего руководства, снятием с предвыборной гонки популярных кандидатов.

Какая партия следующей попадет под прицел похоронного предпринимателя Шелягова?