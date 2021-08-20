Тимофей Баженов: «Возможности всех на свете детей безграничны, особенно когда им помогают добрые люди и добрые животные»

Тимофей Баженов. Фото: Максим Манюров

АНО Конно-спортивный клуб «Золотая подкова» в этом году отмечает двадцатилетний юбилей. Половину из этих лет конюшня пытается выжить вопреки многим внешним обстоятельствам. Здание давно требует капитального ремонта. Но это еще полбеды. Совсем худо сделалось, когда неподалеку началась стройка и стала препятствием для нормального функционирования конного клуба. Или клуб стал помехой для развернувшегося строительства. Так или иначе, но вот уже полгода в конюшне отключена часть центральных коммуникаций. Чтобы спасти лошадей, сотрудники клуба выкупили коммуналку за собственные средства. Долгое время «Золотая подкова» ежедневно ожидала, что у нее отберут помещение, и более двух десятков животных (лошадей породы першерон – наиболее спокойных и дружелюбных - и пони), которых здесь бережно содержат, холят и лелеют несмотря ни на что, окажутся на улице и просто-напросто погибнут.

Между тем многие годы родители привозят в клуб на занятия верховой ездой и на иппотерапию детишек и подростков, которым в силу диагноза трудно дается взаимодействие в социуме. В обществе добрых и умных животных ребятам легче. Родители боготворят команду берейтеров - тренеров и психологов в одном лице.

- Иппотерапией мы занимаемся при любой удобной возможности с самого нежного возраста, с того момента, когда ребенок еще не ходил, - рассказывает Вера, мама 12-летнего Степана. – В «Золотой подкове» прекрасные специалисты. Найти иппотерапевта – вообще большая сложность, а хорошего иппотерапевта, причем недалеко от дома – просто счастье. Перед иппотерапевтом стоит тонкая задача – найти подход к ребенку, увлечь его специальной гимнастикой верхом, помочь установить человеку и животному контакт. Специалист встраивает в занятие необходимые физические упражнения на координацию, которые делать на земле без лошади невозможно или, по крайней мере, трудно и скучно. А лошадка – живая. Она фыркает, машет хвостом, жует губами – веселит, вносит в непростой процесс элемент игры, забавы. Это гарантированно безопасная приятная коммуникация и общая, комплексная реабилитация. Результаты есть! Дети с любой инвалидностью раскрываются и физически крепнут. Начинают болеть мышцы, и это прекрасно. Волнуемся, как бы новоселье не застопорилось. Хочется, чтобы конюшня побыстрее обустроилась и помогала нам в дальнейшем.

Надо сказать, что как бы ни нуждались в помощи сами объездчики и животные, занятия для льготных категорий граждан в клубе по-прежнему проводятся на безвозмездной основе. Школьники проводят здесь свой досуг – это намного лучше, чем постоянно сидеть за компьютером. Подростки проходят бесплатное обучение в клубе на основе «договора о труде добровольца». Занимаются в «Подкове» и с самыми маленькими. Даже четырёхлетки учатся держаться в седле, ухаживать за пони. Спортсмены клуба неоднократно занимали призовые места в соревнованиях различного уровня. Так что для многих лошади – не развлечение, а часть полноценной жизни.

Иппотерапия крайне необходима детям с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, с различного рода травмами и их последствиями, физиологическими, умственными, а также психическими расстройствами, заболеваниями нервной системы, различного рода нарушениями опорно-двигательного аппарата, отставанием в речевом развитии, поражениями органов чувств.

Мы кое-что можем вместе!

«Золотая подкова» не может быть закрыта, она не должна просто так исчезнуть с лица земли. В этой связи обсуждался переезд конюшни в другие точки города, но сотрудники клуба не видят в этом целесообразности. «Подкова» нужна именно этому району. Население давно привыкло к тому, что конюшня находится рядом, она удобно расположена и активно участвует в жизни района. И люди тоже откликнулись на нужды конного клуба.

Общественная организация «Движение Баженова» при поддержке жителей собрала более 2,5 тысяч подписей и обратилась в префектуру СВАО с просьбой найти подходящее место для размещения АНО Конноспортивный клуб «Золотая подкова» неподалеку от прежнего места обитания.

- Сегодня у нас радостный день, который можно считать историческим, потому что справедливость и добро восторжествовали, - поприветствовал собравшихся на брифинг представителей СМИ журналист и лидер общественной организации Тимофей Баженов. – Вместе мы смогли отстоять многими любимый конно-спортивный комплекс «Золотая подкова» и жизненно необходимый особенным детям. Я специально не говорю, что это дети с ограниченными возможностями, потому что считаю, что их возможности безграничны, как и возможности всех на свете детей, особенно когда им помогают добрые люди и добрые животные.

Так получилось, что дальнейшее существование клуба стало зависеть от общественного мнения и консолидации граждан. И я очень рад, что «Общественное движение Тимофея Баженова» выступило катализатором решения этой проблемы. Волонтеры собрали подписи граждан в защиту «Подковы», что стало веским аргументом для властей, к которым я и направился с коробкой этих обращений. И мы выиграли эту долгую административную битву. Некоторое время назад я получил письмо из Префектуры СВАО города Москвы, извещающее, что «Золотая подкова» останется в границах округа и получает новое место жительства на территории парка «Яуза». Теперь у лошадей и конников появился новый дом.

Но этот «дом» еще нужно построить. Пока что выделено только место под него, правда, площадью в два раза большей, чем та, на которой размещались раньше – около 1 га. Этого вполне достаточно, чтобы комфортно расположить порядка 35 голов. Так что еще существует запас для развития клуба, для его пополнения.

На проектные работы, на согласования, на строительство конюшни, манежа и прочих необходимых помещений потребуется как минимум полтора-два года. А до тех пор клуб продолжит работу по старому адресу.

Александр Сапронов, директор парка Яуза: « Я рад, что мы все вместе нашли хорошее пристанище для лошадей. В чем плюсы нового земельного участка для конюшни? Он находится в центре парка и имеет очень хорошие подходы и подъезды. Он ровный, сухой и свободный от насаждений. Это позволит создать на данной территории все, в чем нуждается конно-спортивный клуб: стойла, манеж, хоздвор. Разумеется, будут и канализация, и водоснабжение, и электричество. У нас огромные планы на этот клуб. Разработаем маршруты для конных прогулок».

- Эмоции переполняют…Ужас, который длился десять лет, наконец-то закончился. Слова не выразят всех чувств, - поблагодарила всех за неравнодушие Полина Батталова, директор АНО Конно-спортивный клуб «Золотая подкова».