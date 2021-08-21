Фотосессии и пробежки: набережная Тараса Шевченко стала пешеходной по выходным

На набережной Тараса Шевченко вновь перекрыли автомобильное движение.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В столице продолжают организовывать новые места для прогулок. Одним из любимых для москвичей стала набережная Тараса Шевченко. Летом здесь перекрывают автомобильное движение и можно свободно гулять не только по тротуару, но и по проезжей части. Но такое счастье только по выходным.
До конца октября в выходные и праздничные дни участок набережной Тараса Шевченко станет пешеходным. Об этом официально сообщили в Департаменте транспорта Москвы.
- Для прогулок будет доступен участок от дома 12, строения 26 на Кутузовском проспекте до моста "Багратион". Движение автомобилей на этом участке ограничат, - рассказали в ведомстве.
Автомобилисты не будут здесь ездить в период с 23.00 накануне выходного или праздничного дня до 6.00 следующего рабочего дня.
В будние дни автомобилисты могут спокойно доехать до моста "Багратион", поставить машину на стоянку и пройти по набережной, отправиться на прогулку на теплоходе или сходить в торговый центр "Афимолл". А в выходные участок набережной Тараса Шевченко становится пешеходным.
Люди катаются на велосипедах, самокатах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу иду покататься на теплоходе от причала "Международная выставка". Обращаю внимание, что по набережной Тараса Шевченко действительно не ездят машины.
- Вчера вечером рабочие установили ограничительные блоки и все - на машине сюда уже не проехать, - говорит охранник парковочного пространства. - Так каждые выходные будет.
Девушка в яркой спортивной форме пробегает прямо по проезжей части.
- Я здесь живу рядом и знаю, что дорогу перекрывают по выходным. Удобно так. Не знаю, сделают ли здесь когда-то пешеходную зону, чтобы она была постоянно, но такая практика уже несколько лет, - рассказывает москвичка Марина.
Девушка в яркой спортивной форме пробегает прямо по проезжей части.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Участок набережной Тараса Шевченко становится пешеходным уже четвертый сезон подряд - только в летний период. Как удалось выяснить, жители близлежащих домов сами предложили, чтобы самый живописный участок набережной Тараса Шевченко отдавали горожанам для прогулок хотя бы летом.
- Такая практика с лета 2017 года. Таким образом, у москвичей и гостей города появилось еще одно популярное место для прогулок, - рассказали в мэрии Москвы.
В этом году из-за ограничений по коронавирусу сроки сместились - гулять москвичи смогут с середины августа до 31 октября.
Люди катаются на велосипедах, самокатах. Девушки устраивают фотосессии на фоне стеклянных башен "Москва Сити".
- Здесь получаются красивые фотографии - много зелени, река, высотные здания, - говорит фотограф Александр.
Виды и, правда, чудесные. Горожане и туристы могут любоваться московской архитектурой сразу нескольких эпох: сталинская высотка - гостиница "Украина", здания Трехгорной мануфактуры - старейшего московского текстильного предприятия, основанного в конце XVIII века, и новострои - деловой комплекс "Москва Сити", состоящий из офисных помещений для ведения бизнеса и комфортных пространств для жизни.
- К тому же летом тут любят погонять на скоростных машинах и мальчики, и девочки - приезжают стритрейсеры, потом ставят машины напротив "Москва Сити". Шумно. А летом хочется в квартирах оставить на ночь окна открытыми. Сейчас хотя бы в летний период у нас здесь пешеходная зона, - рассказывает москвич Анатолий.
А в будние набережная Тараса Шевченко остается важной для движения автомобилей улицей в центре Москвы.
А в будние набережная Тараса Шевченко остается важной для движения автомобилей улицей в центре Москвы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новые места для прогулок
- В столице с 2010 года специалисты расширили тротуары, озеленили и улучшили инфраструктуру больше 400 улиц, набережных и общественных пространств. Это сделано для комфортного отдыха горожан, - рассказали в мэрии Москвы.
Какие набережные являются пешеходными?
- Андреевская,
- Воробьевская,
- Крымская,
- Пушкинская,
- Якиманская.
Где еще пешеходные зоны?
- Арбат,
- Большой Толмачевский переулок,
- Камергерский переулок,
- Климентовский переулок,
- Красная площадь,
- Кремлевский проезд,
- Кузнецкий Мост,
- Лаврушинский переулок,
- Лиственничная аллея,
- Манежная улица,
- Никольская улица,
- Ордынский тупик,
- Пятницкий переулок,
- Рыбный переулок,
- Столешников переулок,
- Тверской проезд,
- Третьяковский проезд,
- Школьная улица.