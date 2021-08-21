Фотосессии и пробежки: набережная Тараса Шевченко стала пешеходной по выходным

На набережной Тараса Шевченко вновь перекрыли автомобильное движение. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице продолжают организовывать новые места для прогулок. Одним из любимых для москвичей стала набережная Тараса Шевченко. Летом здесь перекрывают автомобильное движение и можно свободно гулять не только по тротуару, но и по проезжей части. Но такое счастье только по выходным.

Пешеходная зона на два дня

До конца октября в выходные и праздничные дни участок набережной Тараса Шевченко станет пешеходным. Об этом официально сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

- Для прогулок будет доступен участок от дома 12, строения 26 на Кутузовском проспекте до моста "Багратион". Движение автомобилей на этом участке ограничат, - рассказали в ведомстве.

Автомобилисты не будут здесь ездить в период с 23.00 накануне выходного или праздничного дня до 6.00 следующего рабочего дня.

В будние дни автомобилисты могут спокойно доехать до моста "Багратион", поставить машину на стоянку и пройти по набережной, отправиться на прогулку на теплоходе или сходить в торговый центр "Афимолл". А в выходные участок набережной Тараса Шевченко становится пешеходным.

Люди катаются на велосипедах, самокатах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Архитектура сразу нескольких эпох

В субботу иду покататься на теплоходе от причала "Международная выставка". Обращаю внимание, что по набережной Тараса Шевченко действительно не ездят машины.

- Вчера вечером рабочие установили ограничительные блоки и все - на машине сюда уже не проехать, - говорит охранник парковочного пространства. - Так каждые выходные будет.

Девушка в яркой спортивной форме пробегает прямо по проезжей части.

- Я здесь живу рядом и знаю, что дорогу перекрывают по выходным. Удобно так. Не знаю, сделают ли здесь когда-то пешеходную зону, чтобы она была постоянно, но такая практика уже несколько лет, - рассказывает москвичка Марина.

Девушка в яркой спортивной форме пробегает прямо по проезжей части. Фото: Иван МАКЕЕВ

Участок набережной Тараса Шевченко становится пешеходным уже четвертый сезон подряд - только в летний период. Как удалось выяснить, жители близлежащих домов сами предложили, чтобы самый живописный участок набережной Тараса Шевченко отдавали горожанам для прогулок хотя бы летом.

- Такая практика с лета 2017 года. Таким образом, у москвичей и гостей города появилось еще одно популярное место для прогулок, - рассказали в мэрии Москвы.

В этом году из-за ограничений по коронавирусу сроки сместились - гулять москвичи смогут с середины августа до 31 октября.

Люди катаются на велосипедах, самокатах. Девушки устраивают фотосессии на фоне стеклянных башен "Москва Сити".

- Здесь получаются красивые фотографии - много зелени, река, высотные здания, - говорит фотограф Александр.

Виды и, правда, чудесные. Горожане и туристы могут любоваться московской архитектурой сразу нескольких эпох: сталинская высотка - гостиница "Украина", здания Трехгорной мануфактуры - старейшего московского текстильного предприятия, основанного в конце XVIII века, и новострои - деловой комплекс "Москва Сити", состоящий из офисных помещений для ведения бизнеса и комфортных пространств для жизни.

- К тому же летом тут любят погонять на скоростных машинах и мальчики, и девочки - приезжают стритрейсеры, потом ставят машины напротив "Москва Сити". Шумно. А летом хочется в квартирах оставить на ночь окна открытыми. Сейчас хотя бы в летний период у нас здесь пешеходная зона, - рассказывает москвич Анатолий.

А в будние набережная Тараса Шевченко остается важной для движения автомобилей улицей в центре Москвы.

А в будние набережная Тараса Шевченко остается важной для движения автомобилей улицей в центре Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати

Новые места для прогулок

- В столице с 2010 года специалисты расширили тротуары, озеленили и улучшили инфраструктуру больше 400 улиц, набережных и общественных пространств. Это сделано для комфортного отдыха горожан, - рассказали в мэрии Москвы.

Какие набережные являются пешеходными?

- Андреевская,

- Воробьевская,

- Крымская,

- Пушкинская,

- Якиманская.

Где еще пешеходные зоны?

- Арбат,

- Большой Толмачевский переулок,

- Камергерский переулок,

- Климентовский переулок,

- Красная площадь,

- Кремлевский проезд,

- Кузнецкий Мост,

- Лаврушинский переулок,

- Лиственничная аллея,

- Манежная улица,

- Никольская улица,

- Ордынский тупик,

- Пятницкий переулок,

- Рыбный переулок,

- Столешников переулок,

- Тверской проезд,

- Третьяковский проезд,

- Школьная улица.