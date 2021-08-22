Гигантский триколор развернули около Музея Победы в Москве

Около Музея Победы также прошли праздничные флешмобы. Фото: предоставлено Музеем Победы

22 августа у стен Музея Победы развернули российский флаг площадью более 1 тысячи квадратных метров. Этот триколор хранится в фондах Музея Победы. Мероприятие приурочили ко Дню государственного флага.

Фото: предоставлено Музеем Победы

"Ежегодно в День государственного флага мы разворачиваем флаг, привлекаем молодежь, привлекаем тех, кто будет продолжать традиции нашего государства, и тех, кто будет защищать наше государство именно под российским флагом", - отметил заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

Фото: предоставлено Музеем Победы

В развертывании флага приняли участие представители "Молодежи Москвы", а во время церемонии старший хор Центра «Радость» Москвы исполнил гимн России, а Центральный духовой оркестр "Юнармии" - патриотические песни.

Около Музея Победы также прошли праздничные флешмобы. Участники «Большой перемены» исполнили танец и подняли над собой большую фотографию с изображением Олимпийской сборной России и Российского флага. Также ребята запустили флешмоб «Ритм страны», к которому предложили присоединиться всем региональным командам «Большой перемены». А хоровод «Большой перемены» в цветах триколора объединил на Поклонной горе школьников всех возрастов.

Фото: предоставлено Музеем Победы

Активисты Российского движения школьников также провели танцевальный флешмоб, исполнив танец под композицию «Дети России» вместе с младшим составом хореографического коллектива «Иллюзия» из Красногорска. Кроме того, активисты РДШ провели акцию «Флаг для меня - это»: ребята записывали видео с ответом, держа в руках табличку с названием акции.

Фото: предоставлено Музеем Победы

«Волонтёры Победы» провели флешмоб «Нити Триколор». В кругу передавали нити белого, синего и красного цвета из рук в руки и рассказывали интересные факты о флаге Российской Федерации.

Завершилась череда флешмобов запуском в небо более 1000 голубых, красных и белых шаров.