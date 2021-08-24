Реконструкция промышленных памятников в столице: Трамвайное депо украсят корпуса-вагоны, а жилой квартал - водонапорная башня

Историческую дореволюционную башню бывшего хладокомбината на юге города восстановят и встроят в новый деловой центр. Фото: archsovet.msk.ru

В современной Москве архитекторы и реставраторы стараются сохранять любую старину. В дело идут и заброшенные промышленные постройки. Бывшие заводские цеха, трубы котельных, кирпичные склады, здания депо и даже куски железнодорожных путей - из всего получается красота. Как, например, давно закрытая ГЭС-2 в центре столицы на Болотной набережной. После реставрации здесь уже в скором времени откроется музейно-образовательный комплекс (подробнее об этом).

Проекты для других районов города утвердили в Москомархитектуре. Рассказываем, что и где появится в ближайшие годы.

СОСТАВЫ ИЗ СТЕКЛА И ГРАНИТА

Корпуса одного из старейших в столице трамвайного депо имени Баумана на северо-востоке реконструируют на современный лад. Авторы проекта «плясали» от дизайна трамвайного вагона. Комплекс из восьми зданий превратят в стилизованные «составы». За основу взяли плавные конструкции белого цвета, похожие на отделку трамвая. К ним добавили вставки из рыжеватых керамических плиток, алюминиевые детали и цоколь из серого гранита. Такими станут исторические постройки - производственный корпус и котельная.

В этом же фирменном стиле возведут и новые корпуса - административный, физкультурно-оздоровительный центр, склад, мойку, насосную станцию, а также две проходные со стороны Сельскохозяйственной улицы и улицы Сергея Эйзенштейна. В спортцентре разместят комнаты для отдыха водителей после ночных смен и столовую на 40 мест с кухней. Вокруг зданий проложат подъездные дороги, пешеходные маршруты, высадят газон и многолетние цветы. Обновленное депо сможет обслуживать трёхсекционные низкопольные трамваи нового поколения.

Трамвайное депо. Фото: archsovet.msk.ru

«ХОЛОДНЫЙ ЗАМОК» ОЖИВЕТ

Историческую дореволюционную башню бывшего хладокомбината на юге города восстановят и встроят в новый деловой центр. Здание со складами-холодильниками, похожее на готический замок, построили в начале прошлого века недалеко от Павелецкого вокзала. Позже в цехах «холодного замка» делали всеми любимое мороженое - «Лакомку» и эскимо. Скоро на этом месте появится офисный мини-квартал.

«Нам удалось достичь компромисса с девелопером, и им принято решение восстановить историческую башню, которая раньше украшала «Холодильник» и служила одним из символов окружающей застройки, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.- Теперь историческая доминанта этого места продолжит свою жизнь как часть нового здания».

Комплекс из двух корпусов высотой 11 и 12 этажей объединят общим нижним уровнем. На его крыше появится общественное пространство с террасами, красивым мощением и зеленью. А под всем этим - магазины и кафе. Подземную зону отдадут для парковок на 88 машино-мест и 5 мото-мест, а также технические помещения. Фасад делового центра оформят вставками из формованного кирпича, витражным остеклением и декоративным карнизом на высоте 20 метров. А главным украшением, конечно, станет историческая башня, которую поставят с западной стороны здания.

Башня-холодильник. Фото: archsovet.msk.ru

ЗАВОДСКИЕ СТЕНЫ ДВИГАЛИ, СЛОВНО ДОМА НА ТВЕРСКОЙ

Бывшую старинную промзону в Марьиной Роще на севере столицы отдали под комплексную застройку. Раньше здесь шумел Бутырский машиностроительный завод, который построил в конце девятнадцатого века немецкий промышленник Густав Лист. С 1922 года его называли компрессорный завод «Борец». Цеха теперь переехали на новое место. А тут появится жилой квартал с дворами-парками, детсадами, школой, поликлиникой, подземными паркингами, магазинами на первых этажах домов, а также технопарком. Фишкой станут памятники промышленного дизайна конца XIX века среди новостроек. Инвестор сохранил водонапорную башню 1899 года и фасадные конструкции бывшего завода «Борец».

Кстати, кирпичную башню весом 1600 тонн уже переместили на новое место в будущем квартале. Причём целиком, как в 30-е годы прошлого века двигали жилые дома на Тверской. Для этого использовали известный способ рельсовой передвижки. Здание внизу обхватывают жесткой рамой и на этом уровне срезают с фундамента. Затем с помощью домкратов осторожно поднимают всю махину, подкладывают рельсы и катки и медленно перевозят. А фасады цеха сборки и модельной мастерской завода «Борец» разделят на части, перенесут и аккуратно соберут под присмотром реставраторов. Сохраненные артефакты впишут в здание корпуса технопарка.

Перенос башни. Фото: pik.ru

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СРЕДИ ЦВЕТОВ

Новый парк площадью 5 гектаров на Рязанском проспекте на юго-востоке столицы удивит всех… бывшей соединительной веткой железной дороги. Заброшенные старинные рельсы и шпалы решили сохранить и превратить в арт-объект. Пути проходят через весь парк. Железка будет нырять в заросли кустарника или прятаться в цветнике. А потом покажется рядом с местами отдыха и центральной площадью с пешеходным тактильным фонтаном.

На рельсах разместят мобильные деревянные лежаки. Их можно катать, к примеру, соединять для большой компании или раздвигать, если хочется побыть в одиночестве. Для игр и активного отдыха на путях появится даже надстроенная деревянная лазалка.

В парке будет еще много интересного - беговой и веломаршрут со спортивными площадками, детские игровые комплексы, места для концертов и выставок, зеленые холмы, луговые цветники, прогулочная аллея длиной 600 метров с кафе, кондитерскими и кофейнями.