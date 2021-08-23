Частный самолет-амфибия сел на Москву-реку и перевернулся: оба пилота выжили

Самолет-амфибия потерпел крушение под Коломной. Фото: Кадр видео

Днем 23 августа под Коломной самолет сел на воду и перевернулся. Об этом kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

— Сейчас идут работы на месте, дальнейшая информация уточняется.

По предварительным данным, это был самолет-амфибия. Конструктив таких машин предусматривает посадку на воду.

— Он взлетал от нас. Это частный рейс, катались просто. Пассажир и пилот живы. Предположительно, при посадке самолет столкнулся с бревном, — рассказали kp.ru на аэродроме «Северка» в Коломенском районе.

Самолет садился на Москва-реку в районе села Черкизово — это 10 км от Коломны. Экипаж выбрался самостоятельно. Перевернувшееся судно взяла на буксир баржа и доставила к берегу.

— Легкомоторный самолет при приземлении в акваторию реки задел крылом воду и перевернулся Два пилота выбрались самостоятельно. На берегу осмотрены бригадой скорой помощи от госпитализации отказалась. Самолет доставлен на берег реки. Разлива топлива нет, — позже уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

В окрестностях Коломны два года назад уже падал самолет-амфибия. Тогда он рухнул на частный дом. Экипаж погиб. Летели на уникальном самолете C-72 «Охотник», который был изготовлен по спецзаказу.