Экологические преступления – преступления против самих себя

Экоцид. Многие и слова-то такого не знают. Между тем это массовое уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов, способное вызвать экологическую катастрофу. В общем, то, что происходит с нами сейчас. То, что вольно или невольно инициирует человек. И только он же, человек, способен снизить экологические риски и уберечь свой же вид и многие другие от исчезновения с лица земли.

«Когда мы говорим об экологической опасности, то должны понимать, что это не мир рушится – это нам конец, поскольку все, что вокруг, включая нас самих, состоит из одного и того же набора химических соединений, - комментирует положение вещей инициатор мероприятия, тележурналист, любитель животных, лидер общественного движения Тимофей Баженов. - И когда говорим о безопасности, то в первую очередь мы должны постараться хотя бы сохранить окружающую природу в том виде, в каком ее получили. Реальных угроз от парникового эффекта нет, но есть климатообразующие факторы, в связи с которыми уже не раз наступало то глобальное потепление, то похолодание, в виду чего на планете исчезали отдельные виды. Но жизнь не прекращалась. Однако только за 20 век человек увеличил площадь пустынь в 7 раз. Из-за этого у нас ураганы, вихри, засухи, ливни и т.д. Пустынями считаются в том числе города, дороги и прочие застроенные территории, где ничего не растет».

Следует срочно подумать, что можно сделать для предотвращения угрозы экологической катастрофы и сохранения окружающей среды. Тимофей Баженов пригласил обсудить эту тему экспертов Общественного Народного Фронта, представителей Росприроднадзора, экоактивистов, НКО и др.

По общему мнению, назрела острая необходимость совершенствования природоохранного законодательства, в том числе в части ужесточения ответственности за экологические преступления, экопросвещения в школах, развития эковолонтерства. Тимофей Баженов особенно подчеркнул важность возрождения института общественных инспекторов по защите окружающей среды.

- Опираться будем на основополагающий документ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным в июле этого года «Стратегия национальной безопасности», в котором есть специальный раздел, посвященный вопросам экологической безопасности, - предложил Тимофей Баженов. - В настоящий момент статус гражданского инспектора по охране окружающей среды имеет формальный характер. Кроме того, таких специалистов в принципе очень мало. С 2018 года Росприроднадзором выпущено всего 1000 соответствующих удостоверений. В свою очередь потребность со стороны социально активного населения существует. В 2020 году была открыта онлайн-школа общественных экологических инспекторов при Общественном народном фронте. В ней обучилось 1654 человека. Я возглавляю собственное экологическое движение, и у нас есть свои предложения для расширения гражданской активности: во-первых, надо расширить полномочия инспекторов по защите и охране окружающей среды, возобновить государственное обучение инспекторов на базе существующих организаций и привлекать инспекторов для защиты территорий и особо охраняемых экологических объектов, таких, как бассейн озера Байкал, арктические зоны РФ в рамках волонтерского проекта «Чистая Арктика». Также мы предлагаем внести изменения в Приказ Минприроды о гражданских инспекторах, дополнив его требованием обязательного обучения, разработать для этого методические материалы для госструктур, обеспечивающих координацию экологической деятельности.

Тема свалок, раздельного сбора отходов, растущих полигонов и замусоренных лесов актуальна как никогда. Из окон квартир, дач, загородных домов, автомобилей - мы повсюду наблюдаем гниющие горы мусора. Мы дышим этим. Мы гуляем вокруг этих куч со своими детьми. И они воспринимают этот «пейзаж» как норму. Так не должно быть. За это полагается штрафовать. И у нас вроде бы штрафуют. Однако проблема не решается. Значит требуются перемены.

Штрафы – соразмерные или калечащие?

- Мы должны подумать об ужесточении ответственности за экологические правонарушения, за выброс мусора в несанкционированных местах, - продолжил свое выступление известный тележурналист, общественник, любитель природы Тимофей Баженов. – Но на данный момент самая распространенная форма ответственности за экологические нарушения – административный штраф, который зачастую несоразмерен нанесенному ущербу. Штрафовать нужно серьезней, чтобы нарушителям было невыгодно преступать закон. Например, в Москве вывоз мусорного контейнера стоит около 10 тысячи рублей. Если водитель не доедет до полигона, а вывалит мусор где попало, штраф составит порядка 7 тысяч рублей. То есть водитель не останется в накладе, а его деятельность по-прежнему будет прибыльной. Хотя нарушение налицо. Или вот тоже несправедливость – сейчас по закону за одно срубленное дерево надлежит посадить одно зеленое насаждение. Но спилили елку, а посадили, скажем, мятлик. Разница принципиальная.

Эксперт Наталья Розина настроена еще более решительно. По ее мнению, штрафы должны быть не только соразмерными, но калечащими: минимум 100 тысяч рублей с человека и конфискация машины, которая привезла и оставила мусор в неположенном месте. Вот тогда это возымеет действие, считает спикер. Примечательно, что львиную долю выброшенных на помойку вещей составляет одежда. Наталья Рогозина привела статистику: оказывается до 60% одежды мы надеваем один раз. Каждый предмет одежды носится в среднем полтора года. На свалку выбрасываются тонны текстиля. Каждый день на полигоны Москвы доставляются 100 тонн текстильных отходов – представьте вереницу из 20 слонов... Потом одежда гниет, разлагается, краситель попадает в воду. И даже натуральные ткани на территории свалки не разлагаются. Сколько природных ресурсов расходуется напрасно на производство того, что в итоге оказывается нам ненужным. Вывод? Одежду тоже следует сдавать в переработку или в семьи с небольшим достатком.

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