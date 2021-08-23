В Москве отправили под домашний арест гендиректора агентства суррогатного материнства - его подозревают в торговле людьми

В июне прошлого года в квартире на Аргуновской улице в Москве были обнаружены пять младенцев. Фото: СУ СК РФ по Москве

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора агентства суррогатного материнства Сергея Мазура. В конце минувшей недели мужчину задержали как фигуранта уголовного дела о торговле людьми, которое Следственный комитет возбудил в 2020 году.

Напомним, в июне прошлого года в квартире на Аргуновской улице в Москве были обнаружены пять младенцев. За ними ухаживали посторонние женщины, а сами дети, как стало известно, были рождены суррогатными матерями для граждан Китая. Из-за пандемии вывезти детей в КНР не успели, поэтому всех детей держали в одной квартире, дожидаясь открытия границ.

СК возбудил уголовное дело по статье «торговля несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии с перемещением через границу России». (Наказание по ней - до 10 лет тюрьмы). По этому делу были задержаны и арестованы несколько человек - в том числе медики, которые принимали роды, и гражданин Китая, называющий себя отцом одного из найденных на Аргуновской детей.

Теперь обвинение также было предъявлено гендиректору агентства по подбору суррогатных матерей «Ферти Хелп» Сергею Мазуру.

- Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сроком до 20 октября 2021 года, - сообщили «КП» в пресс-службе Пресненского суда.