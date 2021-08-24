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Досуг24 августа 2021 23:52

Игровой парк открыли в городском променаде «Острова Мечты»

Под одной крышей собрали более 300 аркадно-призовых аппаратов и зону боулинга
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Новый игровой парк находится на двух этажах в городском променаде «Острова Мечты»

Новый игровой парк находится на двух этажах в городском променаде «Острова Мечты»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая игровая точка на карте Москвы – «Остров Мечты». Здесь открыли крупнейший в Европе игровой центр Dream Game Center. Посетители смогут поучаствовать в танцевальных соревнованиях, оценить навыки стрельбы, погрузиться в мир виртуальных игр.

- Родители приводят детей поиграть, но сами так увлекаются и тоже начинают играть. На площади 18 000 квадратных метров развлечения, которые оценит как молодежная, так и семейная аудитории, - говорят организаторы.

Новая игровая точка на карте Москвы – «Остров Мечты»

Новая игровая точка на карте Москвы – «Остров Мечты»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Лабиринты и виртуальные миры

Новый игровой парк находится на двух этажах в городском променаде «Острова Мечты». Для входа на территорию платить деньги не нужно. Как только ребенок выберет игру, тогда нужно оплатить (банковской картой приложить к терминалу).

- На территории три зоны: для самых маленьких, для детей среднего возраста и игры для взрослых, - говорит администратор.

В детском комплексе «Лабиринт» на первом этаже малыши смогут поиграть на аркадно-призовых аппаратах (всего их в игровом парке более 300). Выбрать довольно сложно, хочется попробовать несколько игр: танцевать, стрелять по шарам, пройти виртуальные миры, побегать по лабиринтам. Здесь же детишки могут покататься с горок, играть в домиках и прыгать в бассейнах с мягкими кубиками и мячиками.

Посетители смогут поучаствовать в танцевальных соревнованиях, оценить навыки стрельбы, погрузиться в мир виртуальных игр

Посетители смогут поучаствовать в танцевальных соревнованиях, оценить навыки стрельбы, погрузиться в мир виртуальных игр

Фото: Иван МАКЕЕВ

В это время родители могут находиться в семейном ресторане, который расположен рядом с игровой зоной – так сказать, дети под присмотром.

Боулинг и настольный футбол

В игровом центре Dream Game Center на втором этаже спортивные развлечения для взрослых. Для любителей боулинга доступны 12 современных дорожек.

- Приходят играть больше парни, но бывает и девушки пробуют. Если не в боулинг, то можно поиграть на бильярде. Есть столы для настольного тенниса и футбола, а также аэрохоккея, - рассказывают организаторы.

Здесь же открыт VR-парк с современными аттракционами и компьютерный клуб, где установлены 80 игровых компьютеров.

- В этом зале можно проводить командные онлайн-соревнования, - уточнила администратор.

Рядом есть еще три комнаты, где можно организовать праздник, встречу или тренинги.

Для входа на территорию платить деньги не нужно

Для входа на территорию платить деньги не нужно

Фото: Иван МАКЕЕВ

Где: в городском променаде «Острова Мечты» (справа от центрального входа), проспект Андропова, 1. Станция метро «Технопарк».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: детский комплекс «Лабиринт» - 1 час за 350 рублей, 4 часа за 750 рублей, бильярдный зал – от 350 до 750 рублей в час (в зависимости от дня недели), настольный футбол – 30 минут за 250 рублей, компьютерный зал – от 250 до 1000 рублей в час (в зависимости от дня недели), боулинг – от 360 до 1340 рублей в час (в зависимости от дня недели), аркадные игры – от 95 до 150 рублей за игру.

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