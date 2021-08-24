Игровой парк открыли в городском променаде «Острова Мечты»

Новый игровой парк находится на двух этажах в городском променаде «Острова Мечты» Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая игровая точка на карте Москвы – «Остров Мечты». Здесь открыли крупнейший в Европе игровой центр Dream Game Center. Посетители смогут поучаствовать в танцевальных соревнованиях, оценить навыки стрельбы, погрузиться в мир виртуальных игр.

- Родители приводят детей поиграть, но сами так увлекаются и тоже начинают играть. На площади 18 000 квадратных метров развлечения, которые оценит как молодежная, так и семейная аудитории, - говорят организаторы.

Новая игровая точка на карте Москвы – «Остров Мечты» Фото: Иван МАКЕЕВ

Лабиринты и виртуальные миры

Новый игровой парк находится на двух этажах в городском променаде «Острова Мечты». Для входа на территорию платить деньги не нужно. Как только ребенок выберет игру, тогда нужно оплатить (банковской картой приложить к терминалу).

- На территории три зоны: для самых маленьких, для детей среднего возраста и игры для взрослых, - говорит администратор.

В детском комплексе «Лабиринт» на первом этаже малыши смогут поиграть на аркадно-призовых аппаратах (всего их в игровом парке более 300). Выбрать довольно сложно, хочется попробовать несколько игр: танцевать, стрелять по шарам, пройти виртуальные миры, побегать по лабиринтам. Здесь же детишки могут покататься с горок, играть в домиках и прыгать в бассейнах с мягкими кубиками и мячиками.

Посетители смогут поучаствовать в танцевальных соревнованиях, оценить навыки стрельбы, погрузиться в мир виртуальных игр Фото: Иван МАКЕЕВ

В это время родители могут находиться в семейном ресторане, который расположен рядом с игровой зоной – так сказать, дети под присмотром.

Боулинг и настольный футбол

В игровом центре Dream Game Center на втором этаже спортивные развлечения для взрослых. Для любителей боулинга доступны 12 современных дорожек.

- Приходят играть больше парни, но бывает и девушки пробуют. Если не в боулинг, то можно поиграть на бильярде. Есть столы для настольного тенниса и футбола, а также аэрохоккея, - рассказывают организаторы.

Здесь же открыт VR-парк с современными аттракционами и компьютерный клуб, где установлены 80 игровых компьютеров.

- В этом зале можно проводить командные онлайн-соревнования, - уточнила администратор.

Рядом есть еще три комнаты, где можно организовать праздник, встречу или тренинги.

Для входа на территорию платить деньги не нужно Фото: Иван МАКЕЕВ

Где: в городском променаде «Острова Мечты» (справа от центрального входа), проспект Андропова, 1. Станция метро «Технопарк».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: детский комплекс «Лабиринт» - 1 час за 350 рублей, 4 часа за 750 рублей, бильярдный зал – от 350 до 750 рублей в час (в зависимости от дня недели), настольный футбол – 30 минут за 250 рублей, компьютерный зал – от 250 до 1000 рублей в час (в зависимости от дня недели), боулинг – от 360 до 1340 рублей в час (в зависимости от дня недели), аркадные игры – от 95 до 150 рублей за игру.