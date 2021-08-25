Сергей Собянин: Переводим в электронный вид три социальные госуслуги

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Получения социальных выплат для семей с детьми упростили. Мэр Москвы Сергей Собинин сообщил, что в электронный вид переведут еще три государственные услуги в социальной сфере.

- Переводим в электронный вид три социальные госуслуги: компенсацию на покупку предметов для новорожденных, компенсацию части родительской платы за детсад, ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, - сообщил Сергей Собянин.

1. Заявление на получение компенсации расходов на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными можно будет подать с 25 августа на сайте mos.ru. Раньше нужно было приходить в отдел соцзащиты по месту жительства. Напомним, с февраля 2020 года у московских семей появился выбор: получить подарочный набор «Наше сокровище» для новорожденного либо забрать компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Деньги оказались нужнее - в прошлом году ее выбрали 60% родителей.

- Для жителей других регионов, родивших ребенка в Москве, сохраняется прежний порядок обращения за компенсационной выплатой в центр госуслуг «Мои документы», - уточнили в мэрии Москвы.

2. Заявление на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в городских и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования можно будет на сайте mos.ru, начиная с нового 2021/2022 учебного года.

Решение о выплате компенсации будет приниматься в режиме онлайн. Если же ребенок посещает частные и ведомственные детские сады, то выплату нужно будет оформить на бумажном бланке и подать в образовательную организацию.

3. Заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка можно подать на mos.ru, начиная с 25 августа.

Это выплаты (15 450 рублей) до достижения ребенком возраста трех лет.

- При обращении за выплатой в электронном виде москвичи могут одновременно подать заявления на получение других детских пособий, - уточнили в мэрии Москвы.