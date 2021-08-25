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Звезды25 августа 2021 16:00

В Москве построят пятиэтажный филиал питерского музея «Эрмитаж»

Он будет располагаться на территории бывшей промзоны «ЗИЛ»
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея «Эрмитаж» на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ». Фото: stroimos.ru

Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея «Эрмитаж» на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ». Фото: stroimos.ru

Проект нового жилого квартала на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко можно назвать объектом «все включено». На месте бывшей промзоны ЗИЛ появятся не только современные дома, но и школы, парки, магазины. Здесь будет даже собственный «Эрмитаж» - филиал питерского музея, который был основан в 1764 году.

- Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея «Эрмитаж» на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ», — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Филиал музея будет пятиэтажным. В нем также будут собраны шедевры изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В здании будет два эскалатора и три лифта. На подземном этаже планируют разместить фотолаборатории и зоны для подготовки и хранения экспонатов. Большой демонстрационный зал будет на первом этаже, там же холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивная зона, конференц-зал и ресторан. Со второго по пятый этаж будут располагаться демонстрационные залы.

Прилегающую территорию возле музея благоустроят, откроются веранды ресторанов, можно будет кататься на велосипедах по специальным дорожкам, высадят кустарники и создадут автомобильную стоянку.

«Эрмитаж» однозначно привлечет в этот район много школьных и туристических групп. Но фишкой станет не только музей. Бывшую промзону «ЗИЛ» полностью реорганизовывают. Здесь строят здания социального и общественно-делового назначения, улучшается транспортная доступность.

- Здесь уже построена школа на 2500 мест, а также спортивный комплекс «ЦСКА Арена», Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой и спорткомплекс с бассейном «Акватория «ЗИЛ»», — рассказал Валерий Леонов.

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