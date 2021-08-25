Задержанного за наркотики главного реквизитора детского театра остановили пьяным на электровелосипеде

Мужчину зовут Живов Сергей. Его остановили патрульные в Лосиноостровском районе столицы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, что недавно стало известно о задержании 34-летнего главного реквизитора Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац. Мужчину зовут Живов Сергей. Его остановили патрульные в Лосиноостровском районе столицы. Полицейских привлекло странное поведение мужчины, и они решили его досмотреть. В рюкзаке, который был у Сергея при себе оперативники обнаружили колбы и пакетики с порошкообразным веществом белого цвета. Мужчину задержали, а содержимое его рюкзака отправили на экспертизу. Вскоре она подтвердила, что вещество является производным Метилэфедрона, запрещённого наркотика. На реквизитора детского театра завели уголовное дело за оборот наркотиков. Началось следствие.

Но раннее не было понятно, чем именно к себе привлёк внимание полицейских мужчина на улице. Выяснилось, что Сергей ехал на элекровелосипеде, но был при этом настолько пьян, что не заметить его было невозможно. Он ехал пошатываясь и с трудом сохранял равновесие. Казалось, что вот-вот он упадёт с велосипеда, но в последний момент ему удавалось вырулить. Мужчина резко менял направление своего движения и в любой момент мог во что-нибудь врезаться. Очередной такой разворот он совершил прямо перед патрульными, поэтому они решили его остановить. За пьяное вождение велосипеда ему могли бы провести разъяснительную беседу или выписать штраф за хулиганство. Но после личного досмотра и обнаружения в рюкзаке наркотиков, Сергей стал фигурантом уголовного дела. У него дома провели обыски, сейчас следствие устанавливает, кто продал реквизитору наркотики.