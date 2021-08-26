Москвичка заявила в полицию после вечеринки, потому что не смогла вспомнить, была ли она изнасилована: «Трусы в кармане, на теле синяки»

Девушка рассказала, что минувшую ночь она провела в ночном клубе. Она подробно помнила большую часть вечера, но несколько часов будто были стёрты из её памяти. Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в полицию района Кузьминки позвонила 27-летняя Кристина (имя изменено) и попросила оперативников помочь ей выяснить правду. Девушка рассказала, что минувшую ночь она провела в ночном клубе. Она подробно помнила большую часть вечера, но несколько часов будто были стёрты из её памяти. Девушка описала, как она танцевала и выпивала в заведении до 3.30 утра. Но всё, что происходило после не могла вспомнить как ни пыталась. В 8 утра Кристина обнаружила себя дома, у девушки болела голова и ломило тело. Она подошла к зеркалу и стала себя осматривать. По всему телу у неё были ссадины, а нижнее бельё из под платья куда-то исчезло. Кристина осмотрела карманы, в одном из них она нашла трусы. Кристина испугалась, что кто-то мог её изнасиловать. Но разобраться в произошедшем сама она не могла и решила позвонить в полицию.

— Поступило сообщение от 27-летней гражданки о том, что она была ночью в клубе и с 3.30 до 8.00 ничего не помнит, когда приехала домой, обнаружила свои трусы в кармане и ссадины на теле. Она просит разобраться в ситуации и проверить факт возможной попытки изнасилования в отношении её, — сообщил источник kp.ru.

Оперативники выслушали рассказ девушки и сообщили о ней в службу скорой помощи. Вскоре за Кристиной приехали медики, девушку госпитализировали в больницу. Там её обследуют и дадут заключение о характере травм. До тех пор в полиции проводится проверка.