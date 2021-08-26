Дебошир отказался надеть маску в самолете Барнаул-Москва: Вы что фашисты? Пошли вон отсюда

Когда самолет прибыл в Москву, то мужчину сочли нарушителем и вызвали полицию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пассажира, отказавшегося надеть маску в самолете, сочли нарушителем и вызвали полицию. По прибытию в Москву пассажир проснулся нарушителем. Борт приземлился 26 августа около 05.40 в Шереметьево. Выполняла рейс Барнаул - Москва авиакомпания «Победа».

- Мужчина уснул в самолете. Проходила мимо бортпроводник и сообщала, чтобы пассажиры надели маски. А он уснул без маски, - рассказал пассажир Александр.

Другие пассажиры рассказали, что мужчина намеренно отказывался надеть маску. После чего даже пилот по громкой связи просил мужчину надеть маску.

- Не знаю, я не видела, чтобы к нему кто-то из бортпроводников подходил лично. Я и сама немного спала, - говорит пассажирка Ирина.

Когда самолет прибыл в Москву, то мужчину сочли нарушителем и вызвали полицию. Причем пассажиры пожаловались, что их не выпускали из самолета около 40 минут. Якобы из-за нарушителя, которого должна была забрать полиция. Люди рисковали опоздать на стыковочные рейсы.

Мужчину, который отказался надеть маску, все же вывели сотрудники полиции, а после пассажирам разрешили выйти из самолета.

- Мужик нормально себя вел, не сопротивлялся, когда пришли полицейские, - рассказывают очевидцы.

В самой же авиакомпании говорят, что было все не совсем так. Пассажира, по словам представителей "Победы", просили надеть маску и бортпроводники и пилоты.

- Командир вынес ему письменное предписание. Это законное требование. Однако даже при передаче бортпроводником требования командира дебошир ответил: «Вы что фашисты? Пошли вон отсюда». Эта процедура всегда выполняется с видеофиксацией нашим экипажем. Мы сожалеем, что клиенты вынуждены испытывать дискомфорт при полёте в масках, но считаем обязательным к выполнению правила поведения на борту, - прокомментировали kp.ru в пресс-службе авиакомпании "Победа".

В компании объяснили, что мужчине отдали документ, подписанный капитаном воздушного судна, с требованием выполнить предписание. Его попросили ознакомиться с ним, но пассажир стал ругаться, но маску надевать не стал.

Бортпроводники "Победы" тоже "устали от масок и скучают по тому времени, когда приветствовали клиентов на борту улыбками". Но масочный режим в самолетах компании "Победа" продолжает действовать для всех без исключения.

- Это правило ввели не мы, но поддерживаем все принятые меры по борьбе с вирусом. К сожалению, иногда к требованию надеть маску люди относятся агрессивно. Но все наши клиенты еще до захода на борт многократно предупреждены об обязательном масочном режиме, - прокомментировали в авиакомпании "Победа".