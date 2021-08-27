Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор: Московской области: Вместе мы сможем обеспечить перемены, которых ждут люди

В музее-усадьбе «Архангельское» прошла региональная конференция партии «Единая Россия». Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Программа, с которой партия идет на осенние выборы, по праву может называться народной. Чтобы сформировать ее, депутаты провели более пяти тысяч встреч с избирателями, а Единый центр наказов обработал около сотни тысяч обращений от жителей. Воплощать эти проекты в жизнь готова команда единомышленников, профессионалов своего дела в самых разных сферах, справедливо заслуживших уважение земляков.

КАКИХ ЖДЕТ ПЕРЕМЕН НАСЕЛЕНИЕ?

- Цель нашей сегодняшней встречи - еще раз мобилизоваться, объединить усилия, чтобы заручиться самым дорогим - доверием наших избирателей, - сообщил губернатор Московской области, член Бюро Высшего совета «Единой России» Андрей Воробьёв участникам конференции. - Нам довелось работать в уникальном регионе, очень самобытном, богатом историей, культурой. Если мы объединимся, если сможем привлечь новых инициативных людей, то очевидно, перемены, развитие, будущее Подмосковья будут нас радовать.

Что особенно ценно, жители Подмосковья активно включились в работу над созданием предвыборной программы. Свои наказы будущим депутатам они отправляли в Единый центр, передавали через волонтеров и высказывали на личных встречах с представителями партии.

- Такой подход для нас принципиальный - им всегда руководствуется губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв и команда «Единой России». Поэтому мы искали разные формы и форматы, как дойти до каждого, услышать мнения и предложения, - отметил Игорь Брынцалов - председатель Московской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». - Встречи, живые дискуссии - мы постарались создать максимально комфортные условия для того, чтобы понять, каких перемен ждут жители отдельно взятых городов.

На региональной конференции «Единой России» обсудили развитие региона, выполнение наказов избирателей и программу партии. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

УСПЕТЬ ЗА ТРЕБОВАНИЯМИ

Основные приоритеты программы развития - это реальные потребности и запросы людей: качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух и чистая вода.

Безусловно, на реализацию программы потребуются значительные ресурсы. Губернатор Андрей Воробьёв подчеркнул - они есть. Важно ими грамотно распорядиться.

- Наша задача - направить ресурсы, чтобы в каждом городе можно было гулять и получать удовольствие. Подмосковье растет, и мы должны успевать за теми требованиями, которые слышим в каждом муниципалитете. Я считаю, что все правильно делаем, когда разбираем каждую мелочь. Мы видим, что каждый новый пешеходный переход или комфортная дорога, благоустроенный двор - это именно то, что от тебя ждут люди, - пояснил Андрей Воробьёв.

Особое внимание в партийной программе уделено сфере здравоохранения.

- Мы видим экономические показатели этого года - растем порядка 26 - 28%. Это значит, что можем сделать особый акцент и направить ресурсы на здравоохранение, - сказал губернатор. - Хочу подчеркнуть, что здесь у нас очень заметный приоритет. Я хочу нашим главам еще раз сказать - каждый новый врач, привлеченный на вашу территорию, - это очень важное приобретение. Я очень рассчитываю, что все наши программы - ипотечные, льготные, забота о врачах - будут давать дальнейший результат.

ЖКХ ДОЛЖНО СТАТЬ ПРОЗРАЧНЫМ

Для обеспечения позитивных перемен в жизни людей не менее важна дальнейшая модернизация сферы жилищно-коммунального хозяйства.

- Система ЖКХ благодаря Президентским проектам претерпевает серьезные изменения. Это не только Щелковские очистные сооружения. Но еще плюс 11 самых мощных очистных сооружений, которые будут модернизированы по программе президента, - говорит Андрей Воробьёв. - ЖКХ должно быть прозрачным. Управляющая компания не может жить своей жизнью, потому что через ее работу человек оценивает, как удовлетворяются его запросы. Управляющие компании мы будем дальше активно сопровождать, взаимодействовать с ними. Недобросовестных компаний в Московской области быть не должно.

Губернатор также подчеркнул важность работы, которая проводится в Московской области в рамках Президентских проектов «Жилье и городская среда» и «Социальная газификация».

- Владимир Владимирович предложил газифицировать населенные пункты. Мы приезжали на первые встречи, и люди не понимали, как можно сделать за 100 - 150 тысяч рублей то, что стоило полтора миллиона. Но факт заключается в том, что за два года мы доведем газ до 100 - 115 тысяч домовладений. Мы обязаны это сделать, - сказал Андрей Воробьёв.

В ходе конференции Игорь Брынцалов обратился к однопартийцам: «Мы не можем бросить на полпути начатые позитивные изменения. Регион должен продолжать развиваться, расти и изменяться. Это непростая задача, но я убежден, что она нам по плечу. Вместе мы справимся!» - заключил Игорь Брынцалов.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Требуется система сохранения высококвалифицированных кадров

- Технико-технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление кадрового потенциала, организация работы поликлиник и больниц вокруг человека - эти позиции отражены в программе партии. У меня также было свое предложение для программы - разработать систему для сохранения высококвалифицированных кадров в регионе, начиная с решения жилищного вопроса, заканчивая дополнительными выплатами и льготами.

Расширяем географию добровольчества

- Самое интересное, что я услышал от губернатора, - это про те перемены, которые уже видно. Я позавчера вернулся из Мурманска, рассказывал молодежи о тех кейсах, которые реализуются в Подмосковье. Перемены в нашем регионе происходят здесь и сейчас, и они видны уже и за пределами Московской области. Я развиваю волонтерское движение, вхожу в команду «Волонтеры Подмосковья». Мы делимся опытом с ребятами из других регионов, это многим интересно. Расширяем географию добровольчества.