Вдоль Москвы-реки реконструируют и благоустроят более 120 километров набережных

В ближайшие годы в столице планируют благоустройство и реконструкцию более 120 километров набережных Москвы-реки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие годы в столице планируют благоустройство и реконструкцию более 120 километров набережных Москвы-реки. Все участки обновят по городской программе развития прибрежных территорий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.

- На протяжении нескольких лет в столице приводятся в порядок территории вдоль Москвы-реки, - сказал заммэра. - Это и строительство современных набережных, и создание общественных зон и арт-пространств, а также спортивных и детских площадок. Сегодня уже благоустроено почти 72 километра набережных.

По его словам, среди самых интересных и заметных проектов - Лужнецкая, Москворецкая, Овчинниковская, Озерковская, Крымская набережные, а также набережная Марка Шагала.

В ближайшие годы обновление прибрежной полосы продолжится. В перспективе на всем протяжении Москвы-реки в границах города появятся комфортные места для прогулок и отдыха. Только в этом году благоустроят набережные Тараса Шевченко, Бережковскую, Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую и другие. К примеру, на трех набережных в районе Балчуга – Софийской, Раушской, Космодамианской - одной из фишек проекта станет разделение пространства. Историческая зона появится вдоль линии домов, а современная - у воды. Для этого поставят разные уличные фонари. Некоторые из них будут оформлены под старину и по внешнему виду напомнят газовые.

- Масштабные проекты благоустройства набережных финансируются как из бюджета города, так и частными застройщиками при комплексном развитии территорий и создании новых современных городских кварталов, – добавил глава Стройкомплекса столицы.

По программе развития прибрежных земель в столице также построят причалы для запуска регулярного речного пассажирского транспорта. Напомним, ранее мэр Сергей Собянин сообщил о запуске в 2022-2023 годах в Москве двух полноценных маршрутов из 20 речных трамваев с причальными вокзалами. Линии пройдут от Киевского вокзала через Сити в «Фили» и от ЗИЛа до Печатников.

КСТАТИ

Рубцовскую набережную и Большую Почтовую улицу в Басманном районе столицы свяжет новый пешеходный бульвар.

«Зеленый прогулочный маршрут будет длиной 300 метров, - рассказал Андрей Бочкарёв. - Благоустройство городской территории общей площадью 3600 квадратных метров и создание на участке многофункциональной парковой зоны с детскими игровыми комплексами проводится за счет инвестора».

Бульвар появится в строящемся жилом комплексе на Большой Почтовой улице на месте бывшей ткацкой фабрики. Здесь высадят деревья, газоны, поставят детский городок, навесы, скамейки, фонари и проложат пешеходные дорожки. Сюда смогут приходить не только будущие жильцы комплекса, но и все жители района. Благоустройство планируют завершить до конца 2021 года.

Квартал также соединят пешеходным мостом через Яузу с ТПУ «Электрозаводская» и одноименной станцией метро.

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