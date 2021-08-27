В ЦДМ на Лубянке весь сентябрь школьников ждут скидки и подарки

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» к началу учебного года приготовил для маленьких и взрослых посетителей сразу несколько приятных сюрпризов. В честь Дня знаний весь сентябрь в «ЦДМ на Лубянке» проходит масштабная акция: по промокоду «1 сентября» школьники смогут получить скидки и памятные призы. Промокод действует в парке виртуальных развлечений Arena Space, в игровом пространстве Digit, тематическом нёрф-парке Blastertag, в картинге Drift Karting, в магазине игрушек Hamleys, а также при заказах в ресторане «Osteria Mario» и гриль-баре «Мясо Шмясо» в Гастрогалерее ЦДМ.

Расположенный в ЦДМ интерактивный музей профориентации «КидБург» до 3 октября проводит социальную инициативу «Всем, кому СЕМЬ!». Первоклассники в возрасте от 6 до 8 лет смогут бесплатно провести в развлекательном парке целый день. Чтобы получить персональный электронный сертификат, ребенка нужно зарегистрировать на сайте kidburg.ru/seven, выбрав дату и время посещения. Еще одно познавательное место в «ЦДМ на Лубянке» - Детский центр научных открытий «ИнноПарк». Здесь специальные условия для школьников будут действовать весь учебный год 2021-2022: при бронировании групповой экскурсии (от 10 детей) цена билетов в выходные дни составит 550 рублей на человека, а в будни - 500 рублей на человека.

Кроме того, к началу осеннего сезона в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылись сразу несколько новых магазинов. Один из них накануне нового учебного года наверняка возьмут на заметку мамы будущих звезд спорта и сцены: магазин «Dans Dans» предлагает товары для гимнастики и танцев. Он расположился на третьем этаже ЦДМ. В ассортименте – известные среди поклонников танцев и художественной гимнастики бренды Chacott, Freed of London, Wear Moi, Zidans, ProBallet, Solo, Verona Dance, Eckse и другие. В магазине можно найти одежду и аксессуары не только для детей, но и для взрослых.

Там же, на третьем этаже ЦДМ, заработал пункт выдачи заказов Ozon – для тех, кто предпочитает онлайн-шопинг. Неподалеку вскоре откроется магазин «Togas Kids»: это разнообразный детский текстиль и постельное белье от европейского бренда Togas. Еще одна новая точка на карте ЦДМ - студия силового лифтинг-массажа «Face Place», предлагающая процедуры для поддержания молодости и красоты. И, наконец, на 6-м этаже ЦДМ, в Фудкорте, появилось новое заведение сети фритерий «MATRESHKA фри».

- В ЦДМ мы постоянно расширяем ассортимент товаров и услуг, ведь для нас действительно важно удовлетворить желания и потребности наших клиентов, - подчеркнул Александр Копанев, начальник управления аренды торговой недвижимости ГК «Галс». - Именно поэтому открытие новых торговых площадок, предприятий сферы красоты и гастрономических заведений – это всегда праздник. Я уверен, что именно такой подход к развитию нашего Главного Детского является самым правильным.

Для безопасности клиентов в «ЦДМ на Лубянке» во время пандемии COVID-19 действует повышенный режим безопаcности. В торговом центре усилены меры по дезинфекционной обработке поверхностей, регулярно проводится очистка систем кондиционирования и вентиляции, в помещениях для обеззараживания воздуха установлены УФ-рециркуляторы. На входах в магазин посетители могут бесплатно получить средства индивидуальной защиты - маску и перчатки.