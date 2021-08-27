Водитель и фельдшер скорой помощи пострадали в аварии с такси в Москве

По предварительным данным, машина с медиками двигалась на запрещающий сигнал светофора по проспекту Вернадского

На западе столицы днем 27 августа 2021 произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и такси.

- Столкновение автомобиля скорой помощи и такси произошло на проспекте Вернадского у дома 4, - рассказали в ГУ ГИБДД по Москве.

По предварительным данным, машина медиков двигалась на запрещающий сигнал светофора по проспекту Вернадского, а таксист ехал со стороны Университетского проспекта. Столкнулись машины на перекрестке.

- Автомобиль скорой помощи опрокинулся. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадали два человека - водитель и фельдшер скорой помощи, - добавили в ГУ ГИБДД по Москве.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняются все обстоятельства произошедшего. Автомобили оперативных служб заняли правый ряд в сторону области.

- По возможности объезжайте данный участок, - посоветовали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Однако затруднений в движении транспорта не наблюдается.

- Сейчас движение в городе оценивается в 5 баллов, к вечеру прогнозируем 6-7 баллов. Сложнее всего сейчас на внутренней стороне МКАД (от ул.Верних полей до Липецкой) и на внешней стороне МКАД (от Профсоюзной до Варшавского шоссе), - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

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