Апартаменты: почему сейчас лучшее время для покупки

Выгодная инвестиция

Сегодня на рынке апартаментов сложилась парадоксальная ситуация: интерес к ним растет, а предложение уменьшается. Только за первое полугодие 2021 года спрос на столичные новостройки с апартаментами увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, отметил Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК «Гранель».

Дело в том, что уже этой осенью планируется принять закон, который приравняет апартаменты к жилой недвижимости. Тогда в них можно будет оформить постоянную регистрацию, снизится налог и плата за ЖКХ. Но и цены, по оценкам экспертов, вырастут в среднем на 10-15%. Многие застройщики придерживают проекты с апартаментами в ожидании нового законопроекта.

Цена квадратного метра в апартаментах сегодня на 15-20% ниже, чем в аналогичных квартирах. Именно поэтому многие предпочитают новый формат недвижимости. Больше всего дорожают апартаменты массового сегмента. По данным аналитиков «Метриум», за год в Москве цена на них выросла на 27%.

Апартаменты покупают родители как «жилье на вырост» для детей, молодые специалисты как первое жилье, частные инвесторы с прицелом на последующую перепродажу с выгодой и сдачу в аренду. Удобно, что на покупку апартаментов можно взять ипотечный кредит.

Отличное расположение

Участки под строительство апартаментов, как правило, удачно расположены: в хороших районах, близко к центру, рядом с метро и удобными транспортными развязками. Например, один из самых перспективных столичных районов – Южнопортовый на юго-востоке города. Промышленные территории здесь будут перестроены, и через 5-7 лет район будет благоустроенным, с новым обликом, и цены на недвижимость вырастут.

В районе все отлично и с транспортной доступностью: две радиальные магистрали, Шарикоподшипниковская улица и Волгоградский проспект, Третье транспортное кольцо, станция метро и МЦК. За 10 минут на метро можно доехать до Китай-города.

В 1 минуте ходьбы от метро «Волгоградский проспект» расположен апарт-комплекс HighWay от ГК «Гранель». Цены на апартаменты в этом комплексе начинаются от 5,8 млн рублей за студию площадью 21 кв. м, что по сравнению с квартирами ощутимо дешевле. При этом эксперты считают, что цены за квадратный метр здесь могут значительно вырасти, и уже 2022 года быстрая прибыль дольщиков составит 25-30%.

Современное жилье

Апартаменты нередко становятся более современным и удобным форматом, чем квартиры. В частности, в апартаментах часто предусмотрен гостиничный сервис от управляющей компании. Планировки удобные и эргономичные. Например, в комплексе HighWay все апартаменты свободной планировки и с кухнями-нишами. А для тех, кто хочет сэкономить время и деньги на ремонте, предлагаются четыре варианта чистовой отделки из высококачественных материалов.

В комплексе HighWay, помимо самих апартаментов, будут офисы на первых этажах, собственный фитнес-центр с бассейном, магазины, кофейни, пекарни, аптеки, отделения банков. Для автомобилей жителей спроектирован подземный паркинг. Высокий уровень безопасности будет обеспечен работой консьержей и постоянным видеонаблюдением. Развитая собственная инфраструктура – важная составляющая современного апарт-комплекса. Она позволяет соблюдать баланс «живи-работай-отдыхай» и делает жизнь комфортной и насыщенной.