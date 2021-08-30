«Мы должны иметь возможность отстаивать свою позицию!» - руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский о проекте «Москва – территория закона» и не только

Александр Хаминский, юрист, психиатр, эксперт по общественной безопасности

- В чем принципиальное отличие нашей антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов НПА от западных? Есть какие-то особенности? Что принципиально изменилось в России в этой сфере в XXI веке?

- В настоящее время в развитых странах под антикоррупционной деятельностью подразумевается целый комплекс мер, направленных на неприятие обществом коррупционных правонарушений, их выявление и последующее пресечение. Сюда же относятся и действия по профилактике подобного поведения.

Два основных и, в принципе, равнозначных направления – это антикоррупционная экспертиза и общественный контроль за соблюдением законодательства чиновниками и государственными служащими. Такая ситуация в полной мере имеет место в Западной Европе и США. Этому способствует высокий уровень развития институтов гражданского общества в этих странах.

Отмечу, что в разных юрисдикциях не было единого подхода в правовом регулировании антикоррупционной деятельности. В США законодательство, регулирующее деятельность правозащитных организаций в антикоррупционной сфере, в основном сформировалось в 70-е годы XX века. К тому же в США действует общая система права: помимо правовых актов суды руководствуются уже сложившейся правоприменительной практикой, то есть прецедентами.

В европейских же странах применяется западно-европейская доктрина права, в общем, такая же, как и в России. В 1997 году Евросоюз унифицировал нормы антикоррупционного законодательства.

Ввиду наличия международных обязательств в России в 2009 году был принят закон об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, который подразумевает участие в этих процессах как государственных органов, так и отдельных граждан-экспертов и институтов гражданского общества.

В нашей стране так и не прижилась практика непосредственного участия общественных организаций в выявлении коррупционных явлений. Причиной этому являются пробелы в законодательстве. Так, согласно закону об основах общественного контроля к субъектам общественного контроля относятся исключительно общественные палаты и общественные советы при органах государственной власти. При этом деятельность советов при правоохранительных органах полностью выведена из-под юрисдикции данного закона. Естественно, ни один член такого совета пока ни разу не заявлял о выявления коррупции в своем органе. Общественные организации, которые представляют основную массу институтов гражданского общества, могут реализовывать свои инициативы в рамках закона о профилактике правонарушений, но и там полномочия ограничиваются правовым просвещением и правовым информированием.

- Вы являетесь независимым экспертом, аккредитованным Министерством юстиции РФ на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов НПА. Что можете сказать об этой работе?

- К сожалению, большинство экспертов аккредитуются исключительно ради свидетельства, выданного Министерством юстиции РФ. Но у меня другая история. За два года я вместе с юристами Центра правопорядка в г. Москве и Московской области произвел более 20 экспертиз. 70% предложений были приняты госорганами-разработчиками НПА. В качестве примера хотел бы привести внесение поправок в Санитарные правила на рынках и ярмарках, Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел, Порядок доставления граждан, находящихся в состоянии опьянения, в специализированные медицинские организации или служебные помещения полиции и многие другие.

Весной этого года по приглашению заместителя министра юстиции О. М. Свириденко, курирующего деятельность некоммерческих организаций, выступил с докладом о перспективах развития институтов гражданского общества на крупном юридическом форуме, проводимом Минюстом совместно с МГЮА им. О.Е. Кутафина. Существенная часть тезисов доклада основывалась именно на результатах антикоррупционной деятельности, которых добился Центр правопорядка.

- Что же не хватает нам сегодня?

- В первую очередь – государственной поддержки. Как финансовой, так и информационной. Мы делаем большое дело для страны, стараемся вовлекать в антикоррупционные процессы как можно больше граждан, формируем правовую культуру в обществе. Хочется, чтобы правовые нормы не давали возможности недобросовестным чиновникам игнорировать заключения экспертиз. Мы должны иметь возможность отстаивать свою позицию! В том числе и в суде. Пока такая процессуальная возможность отсутствует. И не могу не отметить еще один важный момент. Закон позволяет нам проводить экспертизу любого правового акта – от местного до федерального. А вот в постановлении правительства, устанавливающем регламент проведения экспертиз, не указан порядок направления заключений на уже действующие правовые акты федерального уровня, что зачастую создает условия для противодействия антикоррупционной деятельности.

- В конце прошлого года вы получили два гранта. Давайте поговорим про это.

- То, что нам доверило Правительство Москвы, полностью совпадает с моей человеческой и гражданской позицией. Это позволяет мне не только самореализовываться, но и выполнять свою работу с удовольствием. Первый грант – обеспечение общественного контроля деятельности предприятий общественного питания.

Второй мы получили на проект «Москва - территория закона». В 2020 году Проект стал победителем Конкурса грантов Мэра Москвы в номинации "Безопасная Москва". На протяжении 2021 года при поддержке Правительства Москвы реализуется комплекс мероприятий на тему правового просвещения и правового информирования граждан, оказания методической помощи контрольно-надзорным органам. Это включает в себя также семинары и тренинги для руководства и личного состава правоохранительных органов. Одноименный проект реализуется с 2016 года. В его рамках реализуется разработка, реализация и внедрение несиловых и сдержанно-силовых методов обеспечения общественного порядка на массовых мероприятиях, в том числе несанкционированных.

Александр Хаминский, юрист, психиатр, эксперт по общественной безопасности.

Когда я смотрю на любую толпу, то вижу ее как просвеченную рентгеном. Сразу выделяю людей, которые играют роль организаторов, манипуляторов, провокаторов. Зачастую на митингах задерживаются по 800 – 900 человек. Мы проанализировали с нашими силовиками, почему это происходит, и выяснили, что всё развивается по «законам», которые мы ранее выявили и описали. При отработке наших методик на двух несанкционированных митингах общее число задержанных равнялось шестнадцати. Практически все они исполняли провоцирующие роли. За эту работу я был отмечен ведомственной наградой МВД.

- Давайте перейдем к другому гранту. Расскажите про сферу общественного питания, что поменялось за последние десятилетия, что надо ещё подтягивать? Какие правонарушения есть?

- Если мы посмотрим на любую сферу бизнеса или общественной жизни, мы увидим огромные изменения с 1991 года. События стали формироваться в совсем другом ключе, появилась новая законодательная власть, исполнительная, судебная и так далее. За эти тридцать лет революционно развились информационные технологии. Если показать сегодняшнюю реальность нам же, но 30 лет назад, мы бы не поверили.

Сегодня в России мобильный Интернет один из лучших в Европе. Интернет – это огромное количество возможностей. Не буду углубляться. Покупка авто – другой уровень. Получить справки из госорганов – для этого есть специальные сайты, не надо иметь «особых» знакомых. Госуслуги освободили нас от очередей. И с общественным питанием вроде ситуация изменилась: на данный момент у нас много красивых, модных ресторанов, где вкусно кормят. Создаётся впечатление, что мы и в этой сфере убежали от кооперативных кафе 80-х. Но до сих пор в России очень важно, кто в твой ресторан ходит. Если большие чиновники и генералы – можешь никого не бояться.

Но с другой стороны в контрольно-надзорной области у нас проповедуется принцип риск-ориентированного подхода. Такой подход должен внедряться в сферах, где риск причинения вреда жизни и здоровью граждан наиболее велик. И, в первую очередь, в общественном питании.

Пример: заказываешь напитки в баре – кассовый чек не получаешь. Велик риск приобретения за свои же деньги контрафактного или фальсифицированного алкоголя . Ведь в некоторых интернет-сервисах можно приобрести набор добавок для создания любого напитка из спирта. Плюс там же можно купить самоклеящиеся этикетки с наименованием известных брендов и потребительскую тару, похожую на оригинальную. Это беспредел!

Второе нарушение – несоблюдение требований пожарной безопасности. Играет свою роль желание рестораторов организовать как можно больше посадочных мест, перекрываются пожарные выходы, загромождаются проходы. Плюс должна быть светящаяся табличка «выход». В половине случаев она не соответствует требованиям. Приведу реальный пример, но название заведения озвучивать не буду. Ресторан в центре столицы. Круглое помещение, бархатные шторы… Такая табличка в их случае будет выглядеть, как артефакт. Если же случается пожар, отключается свет, вероятность выбраться живым практически равна нулю.

- Получается, ответственность должна быть на всех уровнях. Нет малозначимых деталей.

- Совершенно верно!

- И напоследок вопросы личного характера! У вас два разных направления – юриспруденция и психиатрия – как эти две сферы уживаются в вашей профессиональной деятельности? И кроме этого, как вам удаётся при такой занятости уделять время и силы фондам помощи и вести здоровый образ жизни?

- Вся наша жизнь состоит из коммуникаций между людьми. Всё остальное вторично. Взгляд, морщины, движения, мимика – это всё говорит о состоянии психики человека. В моей жизни действует симбиоз юриспруденции и психиатрии. Обе профессии требуют холодного ума и умения не поддаваться эмоциям. Чтобы добросовестно сделать свою работу, нельзя никому сопереживать, иначе для каждого пациента станешь жилеткой.

Если будете сопереживать пациенту или клиенту, вы лишитесь возможности помочь. Представьте, хирург вырезает опухоль и начинает волноваться, что человеку в этот момент больно. И перестаёт резать. Свою работу он не сделает совсем, человеку не поможет.

Помощь детям, животным – это очищение судьбы. В случае с собаками - это верные друзья, которые никогда не бросят. Собаку предают, а она продолжает любить хозяина-предателя. Обычный человек не может себе представить, что такое бывает.

В жизни я придерживаюсь определенных правил питания, не пью, не курю, регулярно посещаю спортивные тренировки, в том числе хожу на бокс, занимаюсь пулевой стрельбой. У меня большая зона ответственности, поэтому не совершаю какие-либо действия, которые ставят мою жизнь под угрозу.