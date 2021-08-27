Рестораторам Москвы компенсируют более 20 тысяч рублей за вакцинацию сотрудников

На финансовую поддержку могут рассчитывать лишь субъекты малого и среднего бизнеса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Столичные власти решили поддержать предпринимателей, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. «КП» рассказывает, как и когда можно получить разовую выплату.

- Всего на эти цели выделен 1 миллиард рублей. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% сотрудников, - рассказала Наталья Сергунина, заммэра Москвы.

Воспользоваться поддержкой государства смогут рестораторы, владельцы фитнес-клубов, развлекательных центров, которые жалеют получить компенсацию затрат на профилактику распространения COVID-2019 и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. На финансовую поддержку могут рассчитывать лишь субъекты малого и среднего бизнеса.

- Любая помощь сейчас очень важна, потому что три недели закрытия (конечно, по-разному) повлияли на доходы рестораторов. Все же ресторанный бизнес – это пострадавшая от COVID-2019 отрасль, накопились долги за 2020 год. У нас же некоторые рестораны просто не выдержали и были вынуждены закрыться. Порядка 176 заведений закрылось. Поэтому любая помощь от правительства сегодня для рестораторов важна, - прокомментировал Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Какие выплаты?

- для предприятий - разовая выплата 15 000 рублей + дополнительная компенсация в размере 6500 рублей на каждого работника;

- индивидуальным предпринимателям (без сотрудников) – разовая выплата в размере 21 500 рублей.

Как получить выплаты?

- подать заявку с 1 по 30 сентября,

- заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК) – i.moscow,

- для заполнения заявки понадобится копия расчета по страховым взносам за второй квартал 2021 года,

- дополнительная информация доступна по ссылке cashback.moscow.business.

Предприниматели, которые могут получить выплаты:

- из сферы общепита,

- образования,

- культуры,

- спорта и развлечений,

- занимающиеся ремонтом предметов личного потребления,

- для салонов красоты,

- для санаторно-курортных организаций,

- для кинотеатров,

- и другие (полный список экономической деятельности можно найти по ссылке.

Кстати

Какие еще меры поддержки бизнесу оказывает правительство Москвы?

- в июне 2021 года был дополнительно утвержден пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита – можно получить отсрочку по уплате арендных платежей (городские помещения) за третий квартал 2021 года, можно получить субсидию до 1 млн рублей на приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, процентов по кредитам и т.д.,

- на какую помощь города может рассчитывать бизнес в период пандемии – узнать в специальном проекте.