Собянин рассказал, почему в центре Москвы появилась «Большая глина»

«Глина» через девять месяцев будет востребована в другом городе мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 29 августа в парке Горького в Москве проходит Российская креативная неделя. В ней участвуют представители 14 креативных индустрий - дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, компьютерная графика, архитектура и урбанистика. В программе - лекции, дискуссии, сессии и другие события. Для детей и взрослых работают творческие лаборатории.

Сегодня, 27 августа, мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с представителями творческих индустрий на сессии Российской креативной недели. Разговор коснулся и одной из главных культурных тем этого лета - открытия скульптуры «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера на Болотной набережной. Наделавшая много шума композиция стоит около нового музейного комплекса, созданного в бывшей ГЭС-2.

«Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем, - не стал скрывать Собянин, комментируя эту тему. - «Третьяковка», вот, например, креативная или нет? Или у нас только «Гараж» креативный? Или, например, Петр Первый, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только «Глина» - креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что «Глина»» Потому что, как мне сказали, «Глина» через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр Первый так и будет плыть на своем корабле».

Мэр раскрыл секрет, почему необычное произведение искусства оказалось в центре Москвы.

«Он (Леонид Михельсон, глава компании «Новатэк», проводившей реконструкцию ГЭС-2. - Прим.) подошел ко мне и спросил: «Сергей Семенович, а можно что-то такое сделать, чтобы привлечь внимание к этому объекту, иначе так долго не будут замечать? Давай поставим вот такую скульптуру?» - признался мэр.

При этом Собянин уточнил, что сказал Михельсону: «Ну, хорошо, москвичи оценят, но боюсь, что ассоциации будут разные». Теперь мэр поблагодарил главу компании.

«Хочу сказать Леониду Михельсону огромное спасибо, потому что реконструкция ГЭС-2 - это объект мирового уровня, - заявил Собянин. - Поверьте, ничего подобного в ближайшие десятилетия не вводилось в Европе, это просто уникальный объект, просто реально супер».