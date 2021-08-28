После побоища с газовыми баллончиками в Москве в полицию забрали семь человек

Вызванные очевидцами полицейские разняли дерущихся и доставили в ближайший отдел Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После драки на северо-западе Москвы в полицию доставили семерых мужчин.

- Сообщение о конфликте на улице Василия Петушкова поступило в 19:13 26 августа, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как уточняют источники в правоохранительных органах, все произошло в парке у реки Сходня. Группа мужчин сначала громко выясняла отношения на словах, а затем сцепилась между собой. Причем в ход пошли не только кулаки, но и газовые баллончики.

Вызванные очевидцами полицейские разняли дерущихся и доставили в ближайший отдел сразу семь человек.

- Среди них, в том числе были граждане одной из стран СНГ, - уточнил «КП» источник.

Между тем в пресс-службе полиции отмечают, что на троих из семи в итоге были оформлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Драчунам грозят штрафы до 1 тысячи рублей или арест на 15 суток.

Напомним, накануне после драки в хостеле на территории Новой Москвы полиция задержала более 20 мигрантов. Пятеро из них будут депортированы из России за нарушение миграционных законов.